Alias 'La Negra Dominga' niega relación con muertes del Clan Vega Daza por supuesta venganza

En medio de la vendetta que habría llevado a que en menos de un año asesinaran a cuatro miembros de la familia Vega Daza, alias ‘La Negra Dominga’, quien ha sido cuestionado como uno de los posibles dinamizadores de este crimen, rompió su silencio para asegurar que no tiene nada que ver con esto y que en ningún momento ha buscado venganza por el asesinato de su sobrino Álvaro Ospino Illera, en octubre de 2022.

La comunicación la hizo a través de un derecho de petición que presentó en octubre de 2023 a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Presidencia de la República, para que se rectificara si tenía algún tipo de vinculación con estos homicidios.

"Son enredos y montajes en mi contra, por lo que dejo constancia que si algo malo me llegare a suceder a mí o a mi familia, no solo responsabilizo a todas estas personas que están detrás de todo este montaje, sino también a las autoridades y en especial a la Fiscalía General de la Nación por no hacer lo que le corresponde, es decir, investigar, sancionar y acusar a los verdaderos responsables”, señaló en su carta Ospino Illera.

Este reconoció que si bien en el pasado tuvo que pagar condena por un homicidio en el que se vio involucrado, en la actualidad no estaba buscando algún tipo de venganza y, por el contrario, esperaba que la justicia pudiera dar con los responsables de los homicidios de los hombres de la familia Vega Daza, ocurridos en Puerto Colombia (Atlántico) y Valencia (España); pues la incertidumbre frente a esto ha comprometido su seguridad.

"Desde su muerte (la de Álvaro Ospino) no he podido salir tranquilo a la calle, porque tengo temor de que me quiten la vida, ni siquiera puedo ir a la fiscalía, yo soy la víctima, que de paso sea dicho, no pertenezco a ninguna organización criminal... A esa señora (Meily Daza) le digo que busque los verdaderos responsables de los homicidios de sus familiares, le recalco que no soy yo", expuso en su carta.