Socio de compañía de seguridad relacionada con los Vega Daza buscó aval de UP para ser diputado

En medio de los cuestionamientos por los vínculos de la empresa barranquillera Lost Prevention con el clan Vega Daza, siendo que al menos tres de sus integrantes estuvieron relacionados con la misma entre 2017 y 2019; los nexos de Nicolás Petro también tocan este escándalo, pues el exdiputado presuntamente habría respaldado a Ángel Carrillo López, uno de los socios de la compañía, en sus aspiraciones para ser candidato a diputado del Atlántico en las elecciones de 2023.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Blu Radio, Carrillo López tramitó en abril de 2023 la solicitud ante Unión Patriótica para obtener el aval, con el objetivo de ser candidato a la Asamblea del Atlántico, por lo que firmó un pagaré en el que se comprometía, en calidad de candidato, a presentar sus gastos de campaña dentro de los tiempos establecidos por la ley.

Una candidatura que no prosperó

Llama la atención que precisamente ese aval estaba siendo tramitado ante el partido que respaldó a Nicolás Petro en 2019, cuando fue aspirante a la Gobernación del Atlántico. Pese a que no existe registro fotográfico de la supuesta cercanía entre Nicolás y Carrillo, diferentes líderes del Pacto Histórico en el departamento reconocieron al joven empresario como alguien próximo al hijo del presidente, quien contaba con su respaldo para llegar a la duma.

Pero, al parecer, la cercanía al petrismo es un tema de familia, pues en julio de 2022, Ángel Carrillo padre participó en un encuentro con la entonces designada ministra de Salud Carolina Corcho, en medio de un encuentro de empalme del sector, en el que, incluso, Carrillo fue identificado por un militante como la persona que organizaría la programación de la ministra en el Caribe para ese entonces.

Encuentro.

Una fuente, que pidió no revelar su nombre, señaló que, incluso, se rumoró que Ángel Carrillo hijo sonaba para ser cabeza de lista por la coalición del Pacto Histórico para la Asamblea del Atlántico, pero esto no se concretó tras los escándalos que envolvieron a Petro y por unas amenazas que recibió el joven aspirante que lo obligaron a salir del país en búsqueda de asilo político.

Ante esto, Carrillo López reconoció a Blu Radio su interés de participar en las pasadas elecciones, pero negó alguna cercanía con Nicolás.

“Se me hacía atractivo todo su discurso de cambio (Gustavo Petro), pero de ahí a que yo hubiese tenido algún vínculo o hubiese hecho algún tipo de arreglo con alguien que perteneciera al Pacto Histórico, llámese Nicolás o como sea, no. Sí me vi tentado a intentar un ejercicio, pero ese sueño nunca lo concreté. No entiendo por qué vinculan la empresa con Nicolás”, señaló.

Investigación a supuestos pagos

Pero la relación de padre e hijo con el Petrismo no serían objeto de preguntas, de no ser por la investigación que además adelanta la Fiscalía de que supuestamente la empresa Lost Prevention realizaba generosos pagos a Nicolás Petro. Ante esto, Lilian López, representante legal de la compañía, quien también es madre de Ángel Carrillo, también aseguró que no conoce al exdiputado.

“Yo a ese señor solo lo he visto en medios de comunicación. Dicen muchas cosas, pero yo ya fui a la Fiscalía y afirmé desconocerlo. Todo esto me está afectando. Yo lo único que hice fue establecer una relación legal con la familia Vega Daza, a través de un servicio que tuvo el aval de la Superintendencia de Vigilancia”, dijo.

En defensa de su hijo, López cuestionó que veía delito en que alguien quisiera vincularse a la política y aseguró que su compañía no ha contratado a Petro ni ha actuado fuera de la ley.