En un día fueron asesinadas tres personas en Medellín; dos casos fueron por intolerancia

A pesar de que marzo ha reportado una disminución notable en temas de homicidios con un 47 % de casos menos en comparación con el año anterior, las autoridades en Medellín le han puesto el ojo a tres asesinatos que ocurrieron recientemente y que tiene consternada a la comunidad.

El primer caso ocurrió en el barrio La Cruz, en donde un hombre, que no ha sido identificado y que tenía cerca de 30 años, se enfrascó en una discusión con otra persona que habría sacado un arma cortopunzate, hirió al hombre y huyó del lugar antes de que ser capturado por las autoridades que ya se encuentran investigando esta situación.

El caso, que ocurrió en plena vía pública, no es el único que involucra la intolerancia, ya que en el barrio Villa Nueva, otro hombre se vio involucrado en una discusión que terminó con saldo trágico, luego de que una de las personas sacara un arma blanca y apuñalata en dos ocasiones a la víctima que aún no ha sido identificado.

Aunque con estos dos hechos ya son 13 homicidios asociados a problemas de convivencia, allí no paró la violenta jornada en la capital de Antioquia, puesto que en el barrio La Palma fue asesinado Carlos Acevedo quien, al parecer, estaba siendo seguido por otra persona que accionó un arma de fuego y luego huyó rápidamente del lugar del homicidio.



Con los tres asesinatos, marzo completa 18 homicidios contra los 34 hechos violentos que se habían reportado en esta misma fecha del 2025 en Medellín. Además, se cuentan 57 asesinatos durante todo el año, es decir, 22 casos menos en comparación con los 79 homicidios que se habían reportado el año inmediatamente anterior.