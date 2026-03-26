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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En un día fueron asesinadas tres personas en Medellín; dos casos fueron por intolerancia

En un día fueron asesinadas tres personas en Medellín; dos casos fueron por intolerancia

Con los tres homicidios, marzo completa 18 homicidios contra los 34 hechos violentos que se habían reportado en esta misma fecha del 2025 en Medellín.

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