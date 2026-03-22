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Blu Radio  / Mundo  / Netanyahu dice que está "aplastando" a Irán y pide a otros países unirse a la ofensiva

Netanyahu dice que está "aplastando" a Irán y pide a otros países unirse a la ofensiva

En Dimona, situada a 30 kilómetros de Arad se encuentra la mayor instalación nuclear del país.

Netanyahu se reunirá con Hamas
Netanyahu habla sobre Gaza.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de mar, 2026

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