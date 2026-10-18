Ciudadano colombiano con circular roja de Interpol fue detectado en aeropuerto de Tocumen en Panamá

Un hombre de nacionalidad colombiana que tenía una notificación roja de Interpol fue detectado por las autoridades migratorias en el Aeropuerto Internacional de Tocumen durante procedimientos de control y verificación de pasajeros en tránsito por el país.

El caso fue reportado por el Servicio Nacional de Migración de Panamá luego de que los sistemas de seguridad activaron una alerta durante la revisión de la información del viajero.

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De acuerdo con el reporte oficial, las comprobaciones realizadas por los inspectores permitieron establecer que el colombiano figuraba con presuntos delitos de robo a mano armada, hechos que son investigados por las autoridades judiciales de España.

Adicionalmente, durante el procedimiento migratorio, los funcionarios detectaron irregularidades en la documentación que portaba el pasajero, situación que motivó la aplicación de algunas medidas restrictivas.



Tras confirmar la alerta internacional y verificar las novedades documentales, el Servicio Nacional de Migración de Panamá procedió a poner al ciudadano a disposición de las autoridades competentes, con el propósito de adelantar los trámites legales que se establezcan.

Las autoridades panameñas no divulgaron la identidad del ciudadano ni entregaron detalles adicionales sobre su itinerario o el proceso judicial que deberá afrontar, aunque se espera que sea expulsado del país vecino.