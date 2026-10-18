En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jamundí
Pizarro
Sencia
Protestas en Francia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ciudadano colombiano con circular roja de Interpol fue detectado en aeropuerto de Tocumen en Panamá

Ciudadano colombiano con circular roja de Interpol fue detectado en aeropuerto de Tocumen en Panamá

El hombre era buscado por autoridades internacionales por robo en territorio europeo, pero labores de verificación de rutina permitieron identificarlo.

Aeropuerto de Tokumen en Panamá
Wikipedia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

Un hombre de nacionalidad colombiana que tenía una notificación roja de Interpol fue detectado por las autoridades migratorias en el Aeropuerto Internacional de Tocumen durante procedimientos de control y verificación de pasajeros en tránsito por el país.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El caso fue reportado por el Servicio Nacional de Migración de Panamá luego de que los sistemas de seguridad activaron una alerta durante la revisión de la información del viajero.

Últimas noticias

Turismo religioso en Antioquia
Antioquia

Antioquia busca conquistar turismo religioso europeo: sus rutas llegarán a catálogos internacionales

Pervertido
Antioquia

Capturaron a hombre señalado de abusar de su nieta y su sobrina en Carepa, Antioquia

Publicidad

De acuerdo con el reporte oficial, las comprobaciones realizadas por los inspectores permitieron establecer que el colombiano figuraba con presuntos delitos de robo a mano armada, hechos que son investigados por las autoridades judiciales de España.

Adicionalmente, durante el procedimiento migratorio, los funcionarios detectaron irregularidades en la documentación que portaba el pasajero, situación que motivó la aplicación de algunas medidas restrictivas.

Tras confirmar la alerta internacional y verificar las novedades documentales, el Servicio Nacional de Migración de Panamá procedió a poner al ciudadano a disposición de las autoridades competentes, con el propósito de adelantar los trámites legales que se establezcan.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Las autoridades panameñas no divulgaron la identidad del ciudadano ni entregaron detalles adicionales sobre su itinerario o el proceso judicial que deberá afrontar, aunque se espera que sea expulsado del país vecino.

Relacionados

Panamá

Colombia

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad