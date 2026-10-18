Antioquia busca conquistar turismo religioso europeo: sus rutas llegarán a catálogos internacionales

Una delegación de alcaldes recorrió centros de peregrinación en España y Portugal para aplicar modelos de gestión internacional y promover las rutas de fe y patrimonio del departamento

La agenda inició en el Santuario de Fátima, en Portugal, un complejo religioso que recibe anualmente a 6,5 millones de visitantes y cuenta con una capacidad hotelera de más de 12.000 camas.

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Allí, los mandatarios de municipios como San Pedro de los Milagros, Girardota, La Ceja, Marinilla, Granada y Angostura analizaron la logística de una infraestructura que moviliza a cerca de 300 empleados y voluntarios en un espacio diseñado para albergar hasta 250.000 personas por jornada.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a Santiago de Compostela, en España, itinerario cultural que registra a cerca de un millón de peregrinos cada año. En la Xunta de Galicia, la delegación conoció la administración del Plan Xacobeo, una red que pasó de certificar 541 caminantes en 1971 a casi 600.000 al cierre de 2025, operando bajo un esquema que administra 77 albergues públicos, más de 660 hospedajes privados y un retorno de 60 euros por cada euro invertido en el destino.



"La verdad que tienen un producto que que a mí personalmente me ha encantado. Nos han hablado de del Cristo de los Milagros, nos han hablado de las catedrales, todo el contenido religioso que tiene esta región colombiana, y la verdad es que ha despertado el interés en poder mover grupos, y esto es una buena una buenísima oportunidad", indicó el gerente y cofundador de Peregrino Travel, Jorge Manuel Ortuño.

El cierre del recorrido tuvo lugar en Madrid, donde las autoridades antioqueñas sostuvieron mesas de trabajo con la organización Turismo y Sociedad Think Tank y ProColombia. Tras la rueda de negocios, tres agencias mayoristas europeas especializadas en turismo cultural anunciaron la inclusión de los circuitos antioqueños en sus catálogos internacionales, proyectando la llegada de las primeras delegaciones de peregrinos extranjeros para el primer semestre de 2027.

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"Nuestro objetivo es que ya los cooperadores europeos, y ya logramos recontacto con 3 muy importantes de acá, para que empiecen a vender nuestro destino en Antioquia, con las rutas de fe en departamento. Ya tenemos el producto turístico, y esperamos que el próximo semestre del siguiente año tengamos los primeros europeos haciendo las rutas en nuestros municipios", aseguró Óscar Sánchez, director de Turismo de Antioquia.

Actualmente, la Red de Destinos Religiosos y Patrimoniales de Antioquia creada en 2024 agrupa a 27 municipios del departamento, de los cuales 13, incluyendo a Medellín, cuentan con la certificación de la Red Mundial de Turismo Religioso como destinos de fe internacionales.