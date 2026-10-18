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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron a hombre señalado de abusar de su nieta y su sobrina en Carepa, Antioquia

Capturaron a hombre señalado de abusar de su nieta y su sobrina en Carepa, Antioquia

El adulto habría hecho tocamientos por cerca de un año a su nieta de 7 años, según reveló la Fiscalía, pero también cometó actos contra la otra menor de edad de su entorno familiar.

Pervertido
Fiscalía
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

Un hombre de 71 años fue judicializado en Antioquia por su presunta responsabilidad en hechos de violencia sexual contra dos niñas de su entorno familiar, quienes tenían 5 y 7 años cuando habrían ocurrido las agresiones.

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De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, uno de los episodios habría sucedido en octubre de 2025, cuando el señalado presuntamente cometió actos sexuales contra una sobrina.

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El segundo caso corresponde a supuestos tocamientos contra su nieta, hechos que habrían ocurrido entre 2017 y 2018, cuando la menor tenía 7 años y residía en el municipio de Carepa.

La investigación, adelantada con apoyo de elementos probatorios, entrevistas y evidencias físicas, permitió avanzar en el esclarecimiento de las denuncias y obtener una orden de captura contra el adulto mayor.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación hicieron efectiva la detención y luego una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años.

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La Fiscalía General de la Nación señaló que las indagaciones continuarán para establecer si existen otras posibles víctimas dentro del entorno familiar del investigado.

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