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Atacaron a disparos a dos aves silvestres en el Oriente antioqueño; están en recuperación

Por ahora, los animales luchan para poder volver a volar en los cielos paisas.

Aves heridas en el Oriente antioqueño.jpg
Cornare
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

En caso que ha generado indignación en Antioquia, dos aves silvestres resultaron heridas por disparos y perdigones, por lo que permanecen bajo atención especializada en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Cornare, donde avanzan en un proceso de recuperación.

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Uno de los casos corresponde a un águila coliblanca encontrada en una zona rural de El Retiro después de que la comunidad la observara sin capacidad para volar y con una lesión en una de sus alas. La valoración veterinaria permitió establecer que tenía una fractura en el húmero del ala derecha, además de múltiples heridas provocadas por perdigones.

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El segundo caso ocurrió en Rionegro, donde un gallinazo permaneció durante cuatro días en el mismo lugar sin poder volar. Tras recibir el reporte, un equipo de Cornare acudió para rescatarlo como indicó el médico veterinario, Camilo Muñoz.

"Durante su inspección y valoración evidenciamos que tenía una muy baja condición corporal, una deshidratación de moderada a severa, y también presentaba múltiples lesiones perforantes a nivel de su esternón. Con los estudios radiográficos evidenciamos que también se trataban de lesiones ocasionadas por perdigones", aseguró el experto.

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Ambas aves ya recibieron los procedimientos quirúrgicos necesarios y permanecen en las áreas de rehabilitación del CAV y si su evolución continúa favorablemente, pasarán a una jaula de vuelo para fortalecer sus capacidades.

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Por último, Cornare indicó que con estos dos ingresos, ya son cinco las aves atendidas durante el último año por heridas ocasionadas por disparos o perdigones, con reportes en El Retiro, Rionegro, San Rafael y San Vicente.

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