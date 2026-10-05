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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Embarazo de cuatrillizos idénticos en Antioquia marca un hito para la medicina en Colombia

Embarazo de cuatrillizos idénticos en Antioquia marca un hito para la medicina en Colombia

Según expertos, en el país no existirían registros previos de un nacimiento de cuatro bebés idénticos.

Embarazo de cuatrillizos idénticos en Antioquia.jpg
Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Una historia que sorprende a la comunidad médica ocurre en el Bajo Cauca antioqueño, donde María Tapia, de 38 años, llegó a las 30 semanas de gestación de un embarazo considerado excepcional: espera cuatro bebés varones, monocigóticos y genéticamente idénticos.

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La ecografía ha permitido observar a Mariano, Maximiliano, Emiliano y Tiago, quienes comparten una misma condición genética y se desarrollan en diferentes bolsas dentro del vientre materno. Para los especialistas, lo extraordinario del caso está precisamente en que los cuatro bebés sean del mismo sexo y provengan de un único cigoto.

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El embarazo es considerado de alto riesgo debido a las posibles complicaciones que pueden presentarse durante la gestación y el nacimiento y por eso, los médicos mantienen un seguimiento permanente mientras María se acerca a la etapa final de su embarazo.

"Sí, estoy con ganas ya de de conocerlos y te digo ya a la misma, de verlos... Están en la placenta en diferentes bolsas. Son todos varones, son del mismo sexo, y ahí es donde está lo lo lo excepcional", señalaron los padres.

La mujer reconoce que por el tamaño de su barriga ya le dificulta caminar, aunque asegura sentirse orgullosa de llevar en su vientre a cuatro bebés que podrían protagonizar un hecho excepcional para la medicina colombiana.

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De acuerdo con la información suministrada por expertos, la posibilidad de un embarazo de cuatrillizos monocigóticos es extremadamente baja. En Colombia, además, no existirían registros previos de un nacimiento de cuatro bebés monocigóticos, aunque sí se han reportado nacimientos de cuatrillizos.

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Según cifras del DANE citadas en la información, durante 2025 se registraron seis nacimientos de cuatrillizos en Colombia, pero ninguno correspondió a cuatro varones idénticos.

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