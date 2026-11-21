Las autoridades sanitarias del municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá, ordenaron dos cierres totales y dos clausuras parciales a centros estéticos corporales y faciales tras detectar múltiples incumplimientos a la normatividad vigente. Las medidas se aplicaron durante jornadas de inspección, vigilancia y control adelantadas por el equipo de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud local.

Durante las visitas técnicas a los establecimientos, los funcionarios evidenciaron que algunos locales no contaban con personal debidamente calificado para operar aparatología especializada ni para ejecutar los procedimientos ofrecidos al público.

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Asimismo, se realizó el decomiso de productos y equipos que carecían de los registros sanitarios o requisitos de importación exigidos por el Invima, además de dispositivos médicos cuyo uso no estaba autorizado para los trabajadores del lugar. Diana Cristina Lopera Pineda, referente de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Bello.

"Se han clausurado cuatro establecimientos y se han decomisado medicamentos de uso exclusivo para personal de la salud, como ácido hialurónico y otro tipo de medicamentos que no pueden ser usados por personas diferentes a médicos habilitados por la Secretaría de Salud de Antioquia", manifestó la funcionaria.



De acuerdo con las cifras de la administración municipal, con estas recientes intervenciones ya ascienden a 15 los establecimientos cerrados en Bello en lo corrido del año por infracciones sanitarias similares. El secretario de Salud del municipio, Elkin Darío López Castrillón, indicó que estos operativos continuarán de manera permanente en la ciudad con el fin de verificar que los centros estéticos cuenten con las habilitaciones legales y personal capacitado.

La Secretaría de Salud de Bello reiteró que los comercios dedicados a la estética facial y corporal deben cumplir estrictamente con los permisos de funcionamiento y las normas sanitarias antes de prestar atención a los usuarios, manteniendo activas las visitas de control para prevenir riesgos asociados a estos procedimientos.