Ante la proximidad de diciembre, temporada en la que aumenta el consumo de licor y el riesgo de intoxicaciones por bebidas adulteradas, las autoridades sanitarias y de rentas realizaron operativos de inspección en establecimientos de Bello donde se preparan y venden granizados con alcohol. Durante las visitas, que respondieron a una denuncia ciudadana y a un requerimiento del Invima, fueron hallados y destruidos varios productos cuya procedencia legal no pudo ser acreditada.

La jornada de verificación se concentró en comercios dedicados a mezclar y comercializar granizados con contenido alcohólico en este municipio del norte del Valle de Aburrá. En el sitio, funcionarios de la Secretaría de Salud de Bello, Rentas Departamentales de la Gobernación de Antioquia y Espacio Público revisaron el etiquetado, el rotulado, las condiciones sanitarias de preparación y los documentos de origen de los licores utilizados como base para estas bebidas.

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Tras confirmar que parte de los productos almacenados presentaban irregularidades en su procedencia, los equipos de control procedieron a su destrucción inmediata en el lugar para impedir que llegaran a los consumidores. De manera paralela, durante las inspecciones se verificó el cumplimiento de las normas que prohíben la venta y el suministro de bebidas embriagantes a menores de edad en estos puntos de expendio.

"Por esta razón se realizan operativos donde se verificaron productos como granizados y se realizó destrucción de licores donde no se contaba con identificación. Estas intervenciones se realizaron con el acompañamiento de rentas departamentales y de la Dirección Operativa de Espacio Público", afirmó Diana Lopera Pineda, referente de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Bello.



Frente al incremento en la circulación de licor adulterado, falsificado o de contrabando que suele registrarse en las festividades de fin de año, las autoridades recomendaron a los compradores adquirir estas bebidas únicamente en puntos autorizados, revisar el estado de los sellos, tapas y etiquetas antes de consumirlas, y reportar cualquier irregularidad a las líneas de atención dispuestas en el departamento.