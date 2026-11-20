Intento de robo en Medellín terminó con los supuestos ladrones arrollados, golpeados por la comunidad y capturados. Una vivienda resultó afectada en el intento de la víctima por evitar el hurto.

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió en las últimas horas en Medellín cuando un vehículo chocó contra varias motos y terminó incrustado en la fachada de una vivienda en el barrio Buenos Aires, no obstante, se conoció que no fue un simple siniestro, sino que todo pasó por un intento de robo.

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La información que han entregado las autoridades en la capital de Antioquia es que cuando un hombre, que se transportaba en un automóvil, fue abordado por dos delincuentes en una motocicleta, este intentó reaccionar de manera inmediata.

Lo que hizo el conductor del vehículo fue acelerar su carro, arrollando a los supuestos ladrones y terminando chocando contra motos y una casa del sector. Ante la presencia de este hecho, la comunidad corrió hacia el lugar del accidente.



Sin embargo, aunque muchos esperaban la atención de las personas afectadas por el siniestro vial, lo que hizo la comunidad fue tomar justicia por mano propia y golpear en repetidas ocasiones a los delincuentes que fueron capturados minutos después.

Así quedó el sector donde ocurrió un siniestro de tránsito en medio de un presunto robo en el barrio Buenos Aires, centro-oriente de Medellín. Autoridades capturaron a los dos presuntos ladrones. #VocesySonidos pic.twitter.com/vgrpEOSwpR — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 20, 2026

Con los ladrones en poder de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la atención se centró en la vivienda afectada por el choque, misma que quedó con graves daños estructurales que tendrán que ser intervenidos para evitar el colapso de parte del inmueble.