El deterioro de la vía que comunica a los municipios de Necoclí y San Pedro de Urabá, en el Urabá antioqueño, habría ocasionado la pérdida de cerca de 350 cajas de plátano luego de que un vehículo de carga quedara atrapado en el lodo y no lograra llegar a tiempo a su punto de entrega. La situación fue reportada mediante una denuncia ciudadana tras las recientes lluvias que afectaron este corredor rural.

De acuerdo con el reporte, el tramo más afectado se ubica entre los sectores de San José de Mulatos y El Bobal, específicamente en el punto conocido como Brunito Arriba, donde el agua convirtió la carretera en un lodazal con profundos surcos. El camión debía entregar la carga antes de las siete de la mañana, hora límite establecida para la recepción del producto, pero el estado de la calzada frenó su avance; a este retraso se sumó otro bloqueo en el sector Piso Mocho, donde un camión que transportaba madera quedó atravesado sobre la vía.

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En las fotografías y videos divulgados sobre el incidente se observa el vehículo de carga con dificultades para desplazarse sobre el barro, lo que finalmente impidió cumplir con el horario de comercialización y derivó en la pérdida estimada de las 350 cajas de plátano. Este hecho afecta directamente a los agricultores y transportadores de esta zona del Urabá antioqueño que dependen de este corredor para sacar sus cosechas hacia los centros de acopio.

Ante lo ocurrido, campesinos y conductores del sector reiteraron la solicitud a las entidades encargadas de la infraestructura vial rural para que realicen trabajos de mantenimiento y rehabilitación en la carretera entre Necoclí y San Pedro de Urabá, con el propósito de garantizar el tránsito de alimentos durante la temporada de lluvias.