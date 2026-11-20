La Fuerza Pública adelantó dos operativos contra la extracción ilegal de minerales en los municipios de Anorí y Amalfi, en el Nordeste antioqueño, y en San Luis, en el Oriente del departamento. Las intervenciones dejaron decenas de bocaminas selladas, maquinaria pesada inutilizada y frenaron una producción ilegal de oro valorada en cientos de millones de pesos mensuales.

El primer reporte fue dado a conocer por el presidente de la República a través de su cuenta en X, donde informó los resultados de la operación Porce III ejecutada en jurisdicción de Anorí y Amalfi. En esta zona fueron inhabilitadas 30 bocaminas 14 de ellas selladas con obras civiles, intervenidos dos entables mineros y destruidos 59 elementos mecanizados y 11 explosivos, además de la incautación de seis equipos de comunicación, lo que representa una afectación de 260 millones de pesos en maquinaria.

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De manera paralela, en zona rural del municipio de San Luis, tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía ubicaron y destruyeron tres puntos de extracción ilegal de oro en la vereda El Porvenir, los cuales presuntamente funcionaban al servicio de la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo. En una primera fase fueron inutilizados dos frentes uno tipo socavón y otro aluvial donde quedaron fuera de servicio una draga artesanal tipo buzo, motores, una planta eléctrica, cableado y 440 galones de combustible.

Posteriormente, en una segunda acción realizada en el mismo sector de San Luis, las unidades hallaron un tercer punto de minería a cielo abierto donde fueron destruidas una excavadora, tres motores industriales, dos clasificadoras y una motobomba.



"Durante esta operación fueron intervenidas tres modalidades de explotación minera: socabón, aluvial y a cielo abierto. Entre los elementos inhabilitados se encuentran una excavadora, una draga artesanal, cuatro motores industriales, dos clasificadoras utilizados para la extracción ilícita de oro", manifestó teniente coronel Yimmy Cayetano Mancilla, comandante del Batallón Especial, Energético y Vial N.º 4.

De acuerdo con el balance entregado por el Ejército tras la intervención en San Luis, la maquinaria y los insumos destruidos tienen un valor cercano a los 540 millones de pesos, cifra que se suma a los más de 1.730 millones de pesos mensuales que dejaban de producirse por la extracción de cerca de 4.350 gramos de oro en esos tres frentes mineros.