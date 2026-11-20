Gastronomía, danza y arte urbano hacen parte de la agenda cultural en Antioquia que, para este fin de semana, tendrá su epicentro de eventos en el Valle de Aburrá.

Para los amantes de todo el mundo urbano, San Diego recibirá mañana sábado, de 10 de la mañana a una de la tarde, una nueva versión de La Feria del Sticker.

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Pablo Sierra, director del evento, adelantó qué tendrá el espacio: "Podrás encontrar los mejores artistas y marcas locales de Medellín. No te vayas a quedar por fuera y encuentra mayor información en @laferiaelsticker.", explicó.

Otro plan en Medellín será Danzamed, que hasta el domingo, bajo el concepto "memoria en movimiento" celebrará sus 10 años con exponentes nacionales e internacionales, como contó la secretaria de Cultura, Verónica Suárez.



"Están con nosotros China, México, Argentina y Venezuela. En estos países tenemos unos representantes que más o menos son 60 personas y además tenemos 50 más de nivel nacional", indicó.

En gastronomía, además del Festival del Café en Sabaneta, Envigado vivirá, hasta el domingo, el cierre de el Festival del Chicharrón.

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Fuera del Valle de Aburrá, los planes estarán en el Oriente, donde San Vicente tendrá el festival de cine campesino y, en el parque de El Retiro, con entrada gratuita, Paola Jara interpretará 18 de sus canciones con la Orquesta Departamental.

Finalmente, también en esa subregión, Rionegro tendrá, hasta este sábado, la edición 33 del Festival Internacional de Caricatura Ricardo Rendón, una exposición que reúne el talento y la mirada crítica de artistas de diferentes rincones del mundo, este año alrededor del teatro y las artes escénicas.