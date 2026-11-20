El abastecimiento de gasolina y combustibles en Antioquia contará con una nueva ampliación de capacidad tras el anuncio de una proyección de inversión superior a los 2,2 millones de dólares en la terminal de almacenamiento de Chevron en Medellín. Los recursos, previstos para ejecutarse durante los próximos años, buscan modernizar la infraestructura logística desde la cual se despacha combustible no solo para el Valle de Aburrá y el departamento, sino también para zonas del centro y norte del país.

De acuerdo con la información, el dinero destinado a la capital antioqueña se enfocará en robustecer los sistemas de almacenamiento y distribución, renovar equipos críticos y optimizar los procesos operativos en la planta. Esta proyección da continuidad a los más de 6,2 millones de dólares invertidos en esa misma terminal durante la última década, recursos que se emplearon en automatización, sistemas de cargue para transportadores, protección contra sobrellenado y renovación de tuberías.

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La ampliación prevista en Medellín hace parte de un plan nacional que supera los 100 millones de dólares en el sector de combustibles en Colombia, anunciado en el marco de los 100 años de operación de la marca Texaco en el país. A nivel nacional, la hoja de ruta contempla la modernización de infraestructura logística y la incorporación de más de 200 nuevas estaciones de servicio, que se sumarían a las más de 530 que actualmente operan junto con seis terminales propias en el Caribe, el Pacífico y el interior del territorio.

Sobre el desarrollo de este cronograma, Alejandro Riveros, gerente de Asuntos Corporativos de la compañía, precisó que las inversiones corresponden a los planes actuales y que su ejecución dependerá de las condiciones comerciales, operativas y regulatorias vigentes en el sector energético. En ese sentido, señaló que la continuidad de estos proyectos está ligada a la estabilidad normativa del mercado de combustibles en el país.



“Queremos tener 200 estaciones más en todo el país, lo que incluye al Valle de Aburrá. No tenemos una cifra exacta para la región porque depende de terceros inversionistas con los que nos aliamos para abrir las estaciones de servicio, pero, teniendo en cuenta el aumento de la demanda en Antioquia, seguramente vamos a contar con nuevos puntos y cada estación viene acompañada de generación de empleo”, afirmó Riveros.

Desde la terminal ubicada en Medellín se abastece diariamente el suministro de combustible requerido para el transporte particular, el transporte de carga, la aviación y la operación industrial en Antioquia, por lo que la modernización de sus sistemas apunta a respaldar la continuidad de la distribución energética en toda la región.