Trágico inicio de receso escolar en vías de Antioquia: 5 personas muertas en accidentes de tránsito

Trágico inicio de la semana de receso escolar en las vías de Antioquia: cinco personas fallecieron en accidentes de tránsito este fin de semana. En Salgar, donde hubo cuatro víctimas, las autoridades investigan los móviles del siniestro

En medio del Plan Éxodo por la semana de receso escolar, dos accidentes de tránsito acabaron con la vida de cinco personas en las vías del departamento de Antioquia. El hecho más grave ocurrió en el Suroeste antioqueño donde un vehículo de transporte público cayó a un abismo.

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La información entregada por las autoridades indica que el vehículo, con capacidad para nueve personas, habría sido golpeado por una roca luego del desprendimiento de tierra en la vía Salgar - Andes, lugar en donde el carro terminó precipitándose al río Barroso.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que el saldo fue de cuatro personas muertas y dos lesionadas de suma gravedad, por lo que fueron trasladadas a la ciudad de Medellín junto a un tercer herido.



Maria Victoria Castro, secretaria General de Gobierno y Servicios Administrativos de Salgar:

"Frente a las causas del accidente se tiene que de manera preliminar fue ocasionado por la caída de material rocoso. No obstante serán las autoridades competentes quienes determinen la causa real de los hechos”.

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Sin embargo, esta no fue la única situación para lamentar en el Plan Éxodo, puesto que en la autopista Medellín - Bogotá, a la altura del municipio de Guarne, un transeúnte murió al ser arrollado por un vehículo que habría perdido el control tras girar en una curva.

Por ahora las autoridades en Antioquia continúan fortaleciendo las labores de control e inspección en las vías más importantes de la región, preparándose para el próximo puente festivo, donde se esperan miles de vehículos circulando por el departamento.