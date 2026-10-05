Desde en Antioquia piden atención urgente para José Alejandro, un niño paisa con cáncer cerebral

Autoridades en Antioquia piden atención urgente para José Alejandro, un niño paisa con cáncer cerebral. La Gobernación escaló la situación a la Superintendencia de Salud y espera una respuesta pronta de la Nueva EPS.

En Caldas, Antioquia, vive José Alejandro quien tiene 10 años y que desde hace 4 años enfrenta un cáncer cerebral, no obstante, su historia se hizo viral luego de que el menor difundiera un mensaje en el que pidió ayuda ante la necesidad de recibir atención médica y tratamiento de manera urgente.

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En un corto mensaje que rápido se empezó a compartir en redes sociales, José Alejandro no solo reflejó su preocupación por su estado de salud, sino que también pidió ayuda por la difícil situación económica que atraviesa su familia.

“Me llamo José Alejandro y tengo 10 años y hace 4 años me diagnosticaron con un glioblastoma cerebral. Yo no quiero regalo, yo quiero recuperar mi salud y un empleo para mi mamá”, relató el pequeño José Alejandro.



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Tras conocer el caso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que se activó el mecanismo de respuesta prioritaria para atender la situación del menor. Según explicó el mandatario, el caso fue elevado ante la Superintendencia Nacional de Salud.

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“Elevamos el caso ante la Superintendencia Nacional de Salud y estamos en comunicación permanente con la nueva EPS. Seguiremos al frente de esta situación para asegurar que la atención médica y el tratamiento que necesitas se cumpla sin más dilaciones”; aseveró.

La Administración Departamental indicó que continuará haciendo seguimiento para garantizar que el niño pueda acceder a la atención médica y al tratamiento que requiere, sin que se presenten nuevas dilaciones.

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Además de las gestiones relacionadas con su atención en salud, la Gobernación anunció que un equipo psicosocial llegará hasta la vivienda de la familia para brindar acompañamiento integral. El propósito también será apoyar a la madre de José Alejandro en la búsqueda de oportunidades laborales.