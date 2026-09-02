Supersalud posesionó a Javier Alonso Álvarez como nuevo interventor de la EPS Emssanar

La Superintendencia Nacional de Salud posesionó este miércoles, 2 de septiembre, a Javier Alonso Álvarez como nuevo agente especial interventor de la EPS Emssanar, en reemplazo de Julio César Rey.

El nuevo interventor tendrá como una de sus primeras tareas presentar, durante su primer mes al frente de la entidad, un diagnóstico integral y un plan de trabajo que permita fortalecer la gestión de la EPS y garantizar la continuidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud.



Perfil del nuevo interventor

Álvarez es contador público y magíster en Administración (MBA) y cuenta con cerca de 20 años de experiencia en cargos directivos financieros y administrativos dentro del sector salud. Su trayectoria incluye experiencia en aseguramiento, administración de recursos, sostenibilidad financiera y gestión institucional.

Cabe destacar que la designación se produjo después de la sesión del Comité de Medidas Especiales de la Supersalud del pasado 31 de agosto, en la que se evidenciaron incumplimientos en el ejercicio de las funciones asignadas al anterior agente interventor.

Álvarez sería el séptimo agente especial interventor en llegar a Emssanar desde que comenzó la intervención de la EPS, el 31 de mayo de 2022.



La Superintendencia señaló que esta nueva etapa busca que las decisiones adoptadas durante la intervención tengan un impacto directo en la atención que reciben los 1,6 millones de usuarios, con énfasis en fortalecer la prestación de los servicios y responder a las necesidades de los pacientes.