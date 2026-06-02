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Gobierno extiende por un año más la intervención de Emssanar EPS

La medida, que estará vigente hasta mayo de 2027, busca mantener el control administrativo de la entidad mientras continúan las acciones para garantizar la prestación de los servicios de salud a millones de afiliados y la estabilidad financiera de la EPS.

Emssanar EPS
Emssanar EPS
Foto: Emssanar EPS
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

El Gobierno nacional autorizó la prórroga de la intervención de Emssanar EPS por un año más, una decisión que permitirá que la entidad continúe bajo administración especial de la Superintendencia Nacional de Salud hasta el 31 de mayo de 2027.

La medida fue adoptada mediante la Resolución Ejecutiva 203 de 2026, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, luego de evaluar las condiciones que dieron origen a la intervención y considerar que aún es necesario mantener el control administrativo sobre la EPS.

De acuerdo con el documento, la intervención busca garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios, así como proteger los recursos destinados al sistema de seguridad social en salud. La normativa señala que el Estado tiene la responsabilidad de vigilar y controlar a las entidades que administran estos recursos para evitar riesgos que puedan afectar la atención de los afiliados.

Con la prórroga, Emssanar seguirá siendo administrada por la agente interventora designada por la Superintendencia Nacional de Salud, mientras continúan los procesos de seguimiento y evaluación. Además, la EPS deberá mantener el reporte de información a través de los mecanismos de control establecidos por la autoridad sanitaria.

El Ministerio de Salud también dejó abierta la posibilidad de que la intervención sea levantada antes de finalizar el periodo autorizado, siempre y cuando la Superintendencia Nacional de Salud considere que existen las condiciones necesarias para hacerlo.

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