Uribe denuncia que brigada de salud del Gobierno hace campaña por Iván Cepeda en La Guajira

El expresidente Álvaro Uribe denunció este viernes un presunto uso político de los Equipos Básicos de Salud (EBS) del Ministerio de Salud, luego de que el diario El Colombiano publicara unos videos e imágenes en los que integrantes de una brigada que opera en el hospital de Nazareth, en La Guajira, aparecen promoviendo abiertamente la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

Para Uribe, los hechos son una muestra de lo que considera una estrategia política impulsada desde el Gobierno nacional. “Petro ensayó estos grupos en la Alcaldía de Bogotá para hacer política y ha llenado al país de los mismos para imponer a Cepeda en el proceso de hacer de Colombia una sucursal chavista”, afirmó el exmandatario.

La denuncia adquiere relevancia porque la brigada señalada presta sus servicios en el hospital de Nazareth, institución que se encuentra intervenida por el Gobierno nacional.

Uribe también cuestionó los recientes llamados de Cepeda a sectores empresariales para respaldar su proyecto político. Según el expresidente, existe una contradicción entre ese discurso y lo que considera han sido las afinidades ideológicas del senador a lo largo de su trayectoria pública.



La denuncia se suma al debate sobre los límites de la participación política de funcionarios y contratistas vinculados al Estado, así como sobre la eventual utilización de programas gubernamentales en favor de campañas electorales.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Salud ni Iván Cepeda se han pronunciado públicamente sobre los videos e imágenes conocidos por este medio ni sobre los señalamientos formulados por el expresidente.