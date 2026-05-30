Autoridades, en alerta ante posibles afectaciones a las elecciones en Briceño y Anorí

Más allá de los territorios en los que las autoridades han identificado riesgos para la jornada electoral de este domingo, las autoridades tienen su mirada en los municipios que recientemente fueron objeto de hechos violentos.

Para el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, la mayor garantía de seguridad para las elecciones es la presencia de la Fuerza Pública, aunque sea una realidad que los criminales se mezclan entre la población civil y es difícil identificarlos.

Por ello, Martínez indicó que hay especial atención en Briceño, en zonas como el corregimiento de Travesías, Las Auras, Pueblo Nuevo y Anorí, donde ha habido amenazas y desplazamientos, pero hay presencia de Ejército y Policía para que los ciudadanos puedan votar con tranquilidad.

"Hablamos de riesgo porque hay presencia de narcotraficantes en esas zonas. Pero otro que yo diría que es de mucho cuidado el domingo es Anorí y su zona rural. Porque también estos días ha tenido amenazas, han hecho desplazar algunas personas, ha estado un poco activo, parecido a Briceño", manifestó el funcionario.



Frente a otros municipios donde recientemente se señaló que podría haber constreñimiento de ilegales contra campesinos para que se carneticen y voten por cierto candidato, como Ituango y Yondó, las autoridades reiteraron que no han recibido denuncias, pero reconocieron que puede estar ocurriendo. Así las cosas, Martínez destacó que aunque hay riesgo en 21 municipios, la fuerza pública tomó cartas en el asunto y no se van a materializar estas amenazas.

"Las comunidades rurales, muy seguramente, han sido coaccionadas por estos grupos armados ilegales, porque hacen presencia en el territorio, o estarán incidiendo porque se vote por uno u otro candidato. Pero es que una cosa es lo que ellos le digan al campesino y otra cosa es lo que ese ciudadano rural ejerza al momento de llegar a la mesa de votación. Ahí hay Fuerza Pública", indicó Martínez.

Sobre Briceño hay que recordar que tras el asesinato del periodista Mateo Pérez se vienen adelantando operativos por parte de la fuerza pública, donde incluso un menor de edad reclutado por las disidencias fue asesinado, además de otra mujer parte de ese grupo, y quedaron heridos alias 'Chalá' y alias 'Mono Viejo', a los que las autoridades le siguen la pista.

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Esta semana, además, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y el Equipo Local de Coordinación de Antioquia advirtieron sobre el deterioro de la situación humanitaria en esa localidad del Norte del departamento, por cuenta de la persistencia de la confrontación entre grupos armados, que se disputan corredores estratégicos para el manejo de economías ilícitas como la minería ilegal.