“Mi voto este domingo será por Paloma”: Daniel Briceño pese a críticas contra Oviedo

A solo tres días de las elecciones, el congresista electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, salió al paso de los rumores que sugerían un posible alejamiento de la campaña de Paloma Valencia.

Briceño, conocido como el "jefe de volanteo" de la colectividad, reafirmó en Mañanas Blu su lealtad a la candidata presidencial, aunque no ocultó sus discrepancias con su compañero de fórmula, Juan Daniel Oviedo.

El congresista reconoció que su postura crítica frente a la elección de Juan Daniel Oviedo como candidato vicepresidencial ha sido una constante desde el inicio del proceso. Además, dijo que esta decisión estratégica ha afectado la cohesión de los simpatizantes más tradicionales del partido:

“Nos generó algunas complicaciones, sobre todo en lo que es el voto duro”, indicó el congresista, quien detalló tres puntos fundamentales de ruptura con Oviedo:



"La visión sobre la intervención educativa en las familias, la posición frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el riesgo de “canibalizarnos” entre campañas de la misma coalición", aseveró.

Sin embargo, enfatizó que estas diferencias no cambian su intención de voto:

“Yo lo dije y lo ratifico. Mi voto este domingo va a ser por Paloma Valencia”, afirmó.

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Respaldo de Álvaro Uribe y orden interno

Frente a los cuestionamientos sobre si sus opiniones públicas han causado malestar en la cúpula del partido, Briceño destacó el respeto que ha recibido por parte del expresidente Álvaro Uribe.

“A mí el presidente Uribe siempre me ha respetado en mi criterio, nunca me ha hecho una llamada a decirme 'oiga, vea, eso está mal'”, aseguró, desmintiendo cualquier tipo de censura interna ante sus críticas por la entrada de ciertos sectores políticos a la campaña.

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A pesar de la “implosión” que algunos sectores perciben dentro del Centro Democrático y el supuesto descontento de las bases, Briceño hizo un llamado a la unidad de la oposición.

“Nosotros tenemos un único objetivo aquí y es que Iván Cepeda no gane la presidencia”, sentenció Briceño.

Escuche la entrevista: