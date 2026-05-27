Las 10 frases de Paloma Valencia en Mañanas Blu: ataques a Abelardo, Cepeda y paz total

La candidata presidencial Paloma Valencia protagonizó una de las entrevistas más polémicas de la recta final de la campaña electoral durante su paso por Mañanas Blu. La aspirante del Centro Democrático dijo algunas frases sobre sus rivales políticos, la seguridad del país, el papel de las mujeres en la política y la estrategia de paz del Gobierno.

Estas fueron las declaraciones más polémicas y el contexto en el que las pronunció durante la conversación en Blu Radio.

“Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda son lo mismo”

La frase más polémica de la entrevista llegó cuando Paloma Valencia comparó directamente al abogado Abelardo De La Espriella con el senador Iván Cepeda.

Aquí tenemos lo de Petro, lo de Abelardo y lo de Cepeda, que es tal cual la misma cosa: ataques, odio, destrucción

La candidata respondía a una pregunta sobre el ambiente electoral y las encuestas. Valencia explicó que, según ella, existen dos caminos para Colombia: uno basado en el “orden y la experiencia” y otro centrado en “el circo político”.



Posteriormente profundizó en la comparación y aseguró que ambas campañas utilizan estrategias similares de confrontación y estigmatización política.

“Esto es un circo”

Paloma Valencia utilizó varias veces la palabra “circo” para referirse al ambiente político actual.

Es que aquí hay dos opciones y el país tiene que entenderlo: los caminos de los circos, que lo único que llevan es a engaños. Usted puede cambiar los nadie por los nunca y es todo lo mismo. Aquí tenemos lo de Petro, lo de Abelardo y lo de Cepeda, que es tal cual la misma cosa: ataques, odio, destrucción, o el camino del orden, el camino de la familia, el camino del conocimiento, de la experiencia, del sosiego, de los resultados para Colombia. Y yo sí veo que la gente lo que quiere son resultados y no sé qué dijo

La afirmación surgió mientras hablaba sobre seguridad y gobernabilidad. Valencia criticó las discusiones en redes sociales, las peleas entre campañas y las estrategias mediáticas de algunos sectores políticos, argumentando que Colombia necesita resultados concretos y no confrontaciones permanentes.

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“Ellos dinamitaron esos puentes hace mucho rato”

La candidata dejó prácticamente cerrada cualquier posibilidad de acercamiento político con Abelardo De La Espriella.

Cuando usted lanza una campaña tan agresiva contra la familia del presidente Uribe y ahora hablan de puentes, es que no los estoy rompiendo yo. Ellos dinamitaron esos puentes hace mucho rato Dijo Paloma Valencia

Néstor Morales, director de Mañanas Blu, le preguntó si existía la posibilidad de una futura alianza entre ambas campañas. Valencia respondió asegurando que los ataques provenientes del entorno de De La Espriella contra Álvaro Uribe y el Centro Democrático rompieron cualquier relación política previa.

“La mano de hierro de la mujer colombiana”

La candidata defendió su propuesta de seguridad y aprovechó para responder a quienes consideran que una mujer no genera suficiente autoridad frente al crimen: “Yo voy a hacerles sentir a los grupos ilegales el peso de la mano de hierro de la mujer colombiana”.

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La frase apareció en medio de una discusión sobre el machismo en Colombia y la percepción de liderazgo femenino en temas de seguridad. Valencia aseguró que muchos ciudadanos aún creen más en los hombres cuando hablan de orden público, algo que calificó como un prejuicio histórico.

“No hay nadie más fuerte que una mujer”

En uno de los momentos más personales de la entrevista, Paloma Valencia habló sobre el rol de las mujeres colombianas.

No hay nadie más fuerte que una mujer que sostiene su casa, cuida a los hijos, trabaja y saca adelante a su familia

La candidata respondió a preguntas sobre si el hecho de ser mujer podría afectar sus posibilidades electorales. Valencia relató incluso una conversación con una ciudadana que le dijo que “el país necesitaba un hombre” para enfrentar la crisis de seguridad.

“Los grupos ilegales van a controlar un millón de votos”

Otra de las declaraciones más delicadas de la entrevista tuvo relación con las denuncias de presiones armadas en algunas regiones del país: “Las elecciones se van a definir por un millón de votos y los grupos ilegales van a controlar ese millón de votos”.

Valencia defendía unas declaraciones previas del expresidente Álvaro Uribe sobre el ELN, las disidencias y la paz total. Según la candidata, existen regiones donde estructuras criminales estarían presionando a la población para votar por Iván Cepeda.

“Acabar la paz total”

La candidata también dejó clara cuál sería una de sus primeras decisiones si gana la Presidencia: “Mi primera decisión como comandante en jefe será acabar la paz total”.

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La afirmación se produjo cuando fue consultada sobre sus prioridades en materia de orden público. Valencia explicó que reemplazaría la política de negociación actual por procesos de sometimiento judicial para grupos criminales y anunció una fuerte militarización de corredores estratégicos en el suroccidente del país.

“El reclutador de las FARC tiene 9 años”

Una de las frases más impactantes llegó cuando describió la situación de violencia en el Cauca: “El reclutador de las FARC tiene 9 años”.

La candidata hablaba sobre el reclutamiento forzado de menores en zonas afectadas por el conflicto armado. Según relató, en municipios del Cauca los grupos ilegales utilizan incluso niños para atraer a otros menores hacia las estructuras armadas.

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“Yo no escogí a Oviedo porque sea gay”

Paloma Valencia defendió la elección de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial: “Yo no escogí a Oviedo porque sea gay o no sea gay; lo escogí porque es inteligente, trabajador y honrado”.

La candidata respondió a preguntas sobre si la orientación sexual de Oviedo pudo haber afectado el respaldo de algunos sectores conservadores o uribistas tradicionales. Valencia aseguró que el país debe superar los prejuicios ideológicos y personales.

“No más odio entre demócratas”

Finalmente, Valencia hizo un llamado a disminuir la polarización política: “No puede ser que por estarnos matando entre demócratas nos cojan ventaja los violentos y los corruptos”.

La frase surgió mientras hablaba sobre la necesidad de unir a sectores de derecha, centro e incluso izquierda democrática frente a la violencia y la corrupción. La candidata insistió en que el verdadero enemigo del país son las estructuras criminales y no quienes piensan diferente políticamente.

Entrevista completa con Paloma Valencia en Mañanas Blu