"Solo tengo plan A", dice Oviedo sobre un eventual apoyo a De La Espriella en segunda vuelta

El exdirector del DANE y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, volvió a marcar distancia frente a posibles alianzas políticas anticipadas de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, Oviedo respondió a las versiones sobre un eventual respaldo al abogado Abelardo de la Espriella en una hipotética segunda vuelta presidencial y dejó clara su posición: “Solo tengo plan A”.

La afirmación del economista se dio en medio de una conversación sobre el panorama político nacional, las candidaturas independientes y las posibilidades de coaliciones entre sectores de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Oviedo insistió en que, por ahora, su prioridad es consolidar una propuesta propia y fortalecer su conexión con los ciudadanos.

“Yo estoy concentrado en construir una alternativa seria para el país. Solo tengo plan A, y ese plan A es trabajar por una candidatura con ideas claras y sin cálculos prematuros”, expresó Oviedo durante la entrevista radial.

Oviedo evita comprometerse con alianzas tempranas

Las declaraciones del exdirector del DANE surgen en un momento en el que distintos sectores políticos comienzan a mover fichas de cara a la contienda presidencial. Aunque todavía faltan varios meses para el inicio formal de la campaña, nombres como el de Abelardo de la Espriella han comenzado a sonar en escenarios políticos y mediáticos.



Sin embargo, Oviedo dejó entrever que considera inconveniente hablar desde ya de apoyos en segunda vuelta. Según explicó, hacerlo podría desviar el foco de las propuestas programáticas y convertir la discusión política en una competencia de estrategias electorales.

“Hablar de segunda vuelta cuando ni siquiera estamos en primera vuelta es desconocer las preocupaciones reales de la ciudadanía”, afirmó el economista, quien ha insistido en la necesidad de centrar el debate en temas como empleo, seguridad, crecimiento económico y calidad institucional. El exfuncionario también recordó que su trayectoria pública ha estado ligada al trabajo técnico y a la construcción de políticas basadas en datos, una imagen que busca mantener en su eventual aspiración presidencial.

La independencia como bandera política

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la insistencia de Oviedo en presentarse como una figura independiente, alejada de las estructuras políticas tradicionales. El exdirector del DANE aseguró que su proyecto no está condicionado por acuerdos burocráticos ni por compromisos partidistas.

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Las personas están cansadas de las alianzas hechas únicamente para ganar elecciones. Lo que el país necesita son consensos alrededor de soluciones concretas sostuvo.

En ese sentido, Oviedo recalcó que cualquier conversación política futura deberá partir de coincidencias programáticas y no de conveniencias electorales. Aunque no cerró completamente la puerta a eventuales diálogos políticos, sí dejó claro que no está pensando en escenarios de respaldo a otros candidatos.

Las declaraciones también reflejan el interés del economista por mantener una imagen de autonomía política, especialmente después de haber consolidado un reconocimiento nacional durante su paso por el DANE y tras su candidatura a la Alcaldía de Bogotá en 2023.

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Abelardo de la Espriella y el reacomodo político

El nombre de Abelardo de la Espriella ha comenzado a tomar fuerza dentro de algunos sectores de derecha y oposición al Gobierno nacional. El abogado, conocido por su presencia mediática y por representar figuras públicas en casos de alto perfil, ha dejado abierta la posibilidad de participar activamente en política.

Frente a ese escenario, la pregunta sobre un eventual apoyo de Oviedo en segunda vuelta se convirtió en uno de los puntos más llamativos de la entrevista en Blu Radio. No obstante, la respuesta del economista dejó claro que su atención está puesta exclusivamente en su propia construcción política.

Analistas consideran que este tipo de posiciones buscan enviar un mensaje de coherencia e independencia a un electorado que ha mostrado cansancio frente a las alianzas tradicionales. Además, la estrategia de Oviedo parece orientada a consolidar una base ciudadana antes de entrar en negociaciones políticas.

Seguridad, economía y confianza institucional

Durante la conversación en Mañanas Blu, Oviedo también abordó algunos de los temas que considera prioritarios para el país. Entre ellos mencionó la necesidad de recuperar la confianza institucional, fortalecer la economía y mejorar las condiciones de seguridad.

El país necesita recuperar la capacidad de planear con datos y de tomar decisiones responsables afirmó.

El exdirector del DANE reiteró que Colombia enfrenta desafíos importantes en materia de empleo, informalidad y crecimiento económico, factores que —según dijo— deben convertirse en el centro del debate presidencial. Asimismo, insistió en que la polarización política ha dificultado la construcción de acuerdos nacionales y señaló que su propuesta buscaría tender puentes entre distintos sectores ciudadanos.

