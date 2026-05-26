Exsenadora Milla Romero anunció su respaldo a la campaña de Abelardo De La Espriella

La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella anunció la adhesión de la exsenadora Milla Romero, quien oficializó su renuncia al partido Centro Democrático.

A través de un comunicado, la campaña señaló que la excongresista tomó la decisión tras realizar una evaluación de las distintas candidaturas de oposición. El documento sostiene que Romero consideró “los valores fundacionales que proyectan” los integrantes de la fórmula presidencial y destacó la trayectoria del exministro José Manuel Restrepo.

La exsenadora recordó que apoyó a Paloma Valencia durante la consulta, sin embargo, aseguró que posteriormente, “cuando escogió el candidato vicepresidencial, fue una alarma que se encendió”.

La excongresista indicó que su decisión estuvo motivada principalmente por dos asuntos.



“Tengo dos innegociables: uno, la defensa de la vida; la defensa de la vida desde la concepción y hasta su etapa final. Segundo, el adoctrinamiento en ideología de género”, manifestó.

Romero también destacó la elección de José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial de De La Espriella y resaltó su experiencia en el sector público.

“Decían que el doctor Abelardo no tiene experiencia en lo público, pero el doctor José Manuel Restrepo ya fue probado”, afirmó.

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“Lo que me terminó de convencer fue ver al doctor José Manuel Restrepo de manera no vergonzante invitando a los colombianos a orar por Colombia, a defender nuestros valores y nuestros principios”, expresó la exsenadora.