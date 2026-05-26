Abelardo De La Espriella será el próximo presidente, dice Álvaro Leyva

El excanciller Álvaro Leyva Durán publicó este 26 de mayo un extenso documento en el que aseguró que el abogado y candidato Abelardo De La Espriella ganará las elecciones presidenciales de 2026 y acusó al presidente Gustavo Petro de preparar un escenario para desconocer los resultados electorales.

El texto, titulado “Propuesta de Álvaro Leyva Durán al país para las elecciones”, contiene fuertes señalamientos contra el Gobierno nacional, referencias a supuestas presiones durante la campaña y una propuesta para que Petro se aparte temporalmente del cargo si denuncia fraude en los comicios.

“Abelardo De la Espriella será el próximo presidente. Y usted tendrá que aceptar esa realidad, le guste o no”, escribió Leyva al cierre del documento.

Leyva dice que Petro teme una victoria de De La Espriella

Desde el inicio del pronunciamiento, el exministro sostuvo que Gustavo Petro considera que su futuro judicial depende de quién llegue a la Casa de Nariño después de 2026.



“Gustavo Petro sabe que su futuro depende de que su sucesor lo proteja de la justicia y que De la Espriella puede ganar las elecciones en primera vuelta”, afirmó.

Según Leyva, el presidente estaría intentando “descarrilar” la candidatura del abogado barranquillero y posteriormente desconocer un eventual triunfo electoral.

El excanciller aseguró además que personas cercanas al Gobierno habrían intentado invalidar firmas de inscripción, impedir la publicación de encuestas favorables al candidato y fortalecer maquinaria política para afectar el resultado de las elecciones.

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Las acusaciones sobre fraude y manipulación electoral

Uno de los ejes del documento es la denuncia de un supuesto plan para instalar la idea de fraude electoral. Leyva afirmó que Petro “lleva meses construyendo el relato de la manipulación electoral” y recordó declaraciones del mandatario sobre el software de escrutinio y posibles irregularidades en las elecciones.

“Así está tejiendo un argumento para desconocer el resultado electoral adverso que presiente inevitable”, señaló.

El exfuncionario también mencionó advertencias hechas desde Estados Unidos por figuras republicanas como la congresista María Elvira Salazar y el senador Rick Scott.

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Incluso aseguró que Scott le habría enviado un mensaje a Marco Rubio preguntando qué acciones ha tomado la administración de Donald Trump frente a la situación política colombiana.

Álvaro Leyva y Gustavo Petro Foto: AFP

La propuesta de Álvaro Leyva para las elecciones

En la parte final del documento, Leyva formuló una propuesta directa al presidente Petro. Planteó que si el mandatario denuncia fraude en primera o segunda vuelta, debería retirarse temporalmente del cargo “en los términos del artículo 193 de la Constitución” y dejar a la vicepresidenta al frente del Gobierno.

Además, propuso la creación de una comisión internacional integrada por congresistas estadounidenses, eurodiputados, representantes del Vaticano y la ONU para revisar el escrutinio electoral.

Según explicó, esa comisión debería desplazarse a distintas regiones del país para verificar actas, revisar el software electoral y evaluar las denuncias relacionadas con los resultados.

El exfuncionario también afirmó que durante la campaña presidencial se han escuchado versiones sobre posibles hechos violentos. “Hasta de francotiradores se ha oído hablar en la campaña”, señaló.

Además, sostuvo que el equipo de seguridad de Abelardo De La Espriella habría evitado una tragedia y afirmó que esas alertas serían conocidas en Estados Unidos.