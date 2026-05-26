Timonazo de Paloma Valencia a días de elecciones: contrata a estratega de presidenta de Costa Rica

La campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia dio un giro a solo cinco días de las elecciones en Colombia al reemplazar a su estratega político, Luis Duque, por el consultor internacional costarricense-norteamericano Danny Quirós.



¿Quién es el nuevo estratega político de Paloma Valencia?

El nuevo estratega de la aspirante del Centro Democrático es reconocido por estar detrás de la victoria electoral de la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, con el Partido Pueblo Soberano (PPSO). Según declaraciones de Quirós al Diario Las Américas, su enfoque se basó en la "sensatez" y en "decir siempre la verdad", apartándose de las etiquetas ideológicas tradicionales de izquierda y derecha.

"¿Qué es la sensatez? Es basar la política en la gente, basar la política en la libertad, basar la política en que los generadores de riqueza son el sector privado y respetar a Dios", explicó Quirós a ese medio.

La decisión de cambiar la dirección estratégica a menos de una semana de los comicios generó críticas y controversia. Los panelistas en Mañanas Blu calificaron el movimiento como "desafortunado" y "tarde", interpretándolo como un reconocimiento de que las tendencias de las últimas encuestas no favorecen a Paloma Valencia. Durante la contienda, la campaña de la candidata no logró consolidar un posicionamiento claro entre el centro, la derecha y el uribismo.

Paloma Valencia Foto: Facebook Paloma Valencia

Como primera medida tras la llegada de Quirós, la campaña de la senadora comunicó la cancelación de todas sus participaciones en debates y entrevistas programadas para el cierre de la jornada electoral, buscando un silencio mediático en el tramo definitivo. Con esta determinación, las posibilidades de confrontar opiniones con rivales directos como Abelardo de la Espriella son inexistentes.



Paralelamente, la última semana previa a la votación presidencial avanza entre cuestionamientos por presuntas violaciones a las normas electorales. Sectores políticos criticaron una concentración masiva del candidato Iván Cepeda en un coliseo de Sucre, así como un evento de la aspirante vicepresidencial Aida Quiqué, señalando que estos actos proselitistas quiebran el espíritu de la ley que exige un periodo de reflexión para los ciudadanos sin demostraciones públicas de fuerza.