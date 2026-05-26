Denuncian amenazas contra concejal de Yumbo, Valle, activista de campaña de Abelardo De La Espriella

Hay preocupación en el municipio de Yumbo, tras conocerse que el concejal Jonathan Alvear recibió amenazas en su contra en las últimas horas. Según se informó, los mensajes intimidatorios llegaron hasta su vivienda a través de una corona fúnebre y varias balas, generando alarma entre la comunidad y las autoridades. El concejal Alvear es reconocido por respaldar la candidatura de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de la Republica.

"Denuncio que los bandidos del Valle del Cauca han amenazado a Johnnathan Alvear, nuestro coordinador de Defensores de la Patria en Yumbo. Petro, Cepeda y sus cómplices insisten en imponer el miedo y conseguir votos a punta de presiones y fusil. Los hago responsables de lo que pueda pasarle a Johnnathan y a los miembros de nuestra campaña. Hago un llamado a la comunidad internacional para que pose sus ojos sobre Colombia. Ya asesinaron a dos de nuestros integrantes. Debemos garantizar la vida de quienes trabajan para construir una Patria Milagro y para derrotar a los violetos", dijo el candidato presidencial Abelardo De La Espriella a traves de X.

Ante esta situación, las autoridades confirmaron que ya se activó una ruta de protección para garantizar su seguridad y evitar hechos que lamentar. “Ya se activa la ruta de protección con la UNP y la Defensoría para garantizarle seguridad y tranquilidad al concejal”, afirmó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Por su parte, el alcalde de Yumbo, Alexander Ruiz, también se pronunció frente a lo ocurrido. “Rechazamos este hecho de intimidación y amenazas que recibió el concejal. Invitamos a la ciudadanía a vivir estas elecciones en paz”, expresó el mandatario.



Hasta el momento, el concejal Jonathan Alvear no se ha pronunciado tras estos hechos, y se está a la espera de un comunicado oficial por parte de las autoridades competentes.