Séptima División dispuso 14.000 soldados para vigilar las elecciones en Antioquia, Chocó y Córdoba

El masivo operativo de la Fuerza Pública hace parte del Plan Ayacucho Plus y del denominado Plan Democracia, estrategia con la que buscan brindar garantías de orden público y transparencia durante los comicios en Antioquia, Córdoba, Chocó, parte de Sucre y el municipio de Puerto Boyacá.

En total, la Séptima División del Ejército Nacional custodiará 915 puestos de votación y más de 1.900 mesas distribuidos con 398 en Antioquia, 326 en Chocó —cinco de ellos custodiados de manera conjunta con la Armada Nacional—, 128 en Córdoba, 57 en Sucre y 6 en Puerto Boyacá.

El Ejército Nacional explicó que el dispositivo de seguridad estará concentrado especialmente en áreas rurales y corredores viales estratégicos, donde también se instalarán Puestos de Mando Unificados.

"Estamos empeñados para este 31 de mayo. En la seguridad, 14000 hombres y mujeres, buscando solamente cumplirle al pueblo colombiano para que usted pueda ejercer el derecho al sufragio, su derecho al voto", aseguró el brigadier general Eduardo Arias, comandante de la Séptima División.



Las autoridades recordaron además que, mediante el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026 expedido por el Ministerio del Interior, regirá la ley seca en todo el territorio nacional desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio.

Finalmente, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional reiteraron que dispondrán de todas sus capacidades para prevenir alteraciones del orden público y proteger a los ciudadanos durante la jornada electoral.