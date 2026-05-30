En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ley seca en Bogotá
Copa Sudamericana
Elecciones presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Autoridades de Salud del Valle piden reunión urgente con Nueva EPS tras cierre de servicios en Buga

Autoridades de Salud del Valle piden reunión urgente con Nueva EPS tras cierre de servicios en Buga

Más de 90.000 usuarios de la Nueva EPS dejaron de ser atendidas por el hospital San José de Buga.

Hospital San José de Buga suspenderá servicios a usuarios de Emssanar
Hospital San José de Buga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de may, 2026

Con el cierre de servicios por parte de clínicas y hospitales a diferentes pacientes en el Valle del Cauca debido a las deudas de las EPS y fondos públicos, las autoridades sanitarias han hecho un llamado urgente a la Superintendencia y al Ministerio de Salud para encontrar soluciones.

El caso más complejo es el que se vive en el centro del departamento, donde más de 90.000 usuarios de Nueva EPS dejaron de ser atendidos por el Hospital San José de Buga, debido a la deuda de aproximadamente 50.000 millones de pesos que tiene la entidad con esta institución.

"Si bien Nueva EPS ha hecho algunos pagos a algunas instituciones, tenemos otras donde la deuda se ha incrementado de tal forma que no hay otra salida administrativa que cerrar servicios. Le hemos pedido al interventor una conversación, que hasta el momento no se ha dado, y también se le ha solicitado una negociación directa con la Clínica San José, porque la repercusión de Nueva EPS alrededor de Buga impacta también a los municipios aledaños", señaló María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.

Según la funcionaria, la suspensión de servicios de salud no corresponde a una falta de voluntad para atender a los pacientes por parte de las clínicas y hospitales, sino que es consecuencia de la falta de recursos para sostener la operación.

"La problemática del no pago oportuno de los servicios continúa. Esto no se ha solucionado; ni el cambio de interventores ni el de superintendente han resuelto un problema grave de pagos. La deuda en el departamento supera los 7 billones de pesos", añadió Lesmes.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

EPS

Valle del Cauca

Nueva EPS

Superintendencia de Salud

Publicidad

Publicidad

Publicidad