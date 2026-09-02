Revive restricción de distancia mínima entre droguerías: deben cumplir esto o trasladarse

El Ministerio de Salud expidió la Resolución 001999 de 2026, con la que derogó la Resolución 820 de abril pasado y reconoció nuevamente la vigencia del Decreto 3554 de 2008, norma que establece que se debe cumplir con una distancia mínima de 75 metros entre droguerías.

La medida busca evitar la concentración de establecimientos farmacéuticos en determinados sectores y favorecer una distribución que permita ampliar el acceso al servicio en otras zonas.

Lucía Monsalve, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro), aseguró en diálogo con Blu Radio que durante los últimos meses comenzaron a presentarse casos en los que varias droguerías se ubicaban prácticamente en el mismo sector.

“En una sola cuadra podía encontrarse, una tras otra, varias farmacias y varias droguerías, al tiempo que, como se iban todas generando esa apertura en el mismo lugar, iban dejándose otros lugares sin ser atendidos”, explicó Monsalve.



Blu Radio - @diegodie1 CHARLY TRIBALLEAU/AFP

La nueva resolución se produce después de una disputa judicial relacionada con el cumplimiento de la Sentencia C-479 de 2024 de la Corte Constitucional, que había ordenado al Ministerio definir cuál de las regulaciones anteriores sobre distancias continuaba vigente.

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En abril, el entonces Ministerio de Salud expidió la Resolución 820, que creó un nuevo régimen para la apertura y traslado de establecimientos farmacéuticos. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que esa decisión no daba cumplimiento a la orden judicial, pues el Ministerio debía determinar cuál normativa anterior seguía vigente y no crear una nueva.

El Tribunal confirmó el pasado 18 de agosto una sanción de 6 salarios mínimos mensuales contra el exministro Guillermo Alfonso Jaramillo por desacato, al considerar que no había cumplido con la orden impartida.

Tras esa decisión, el Ministerio estableció que la norma vigente es el artículo primero del Decreto 3554 de 2008 y, como consecuencia, dejó sin efectos la Resolución 820.

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El cambio también tendrá efectos sobre los trámites que se encuentran en curso y las solicitudes de apertura o traslado que aún no hayan sido resueltas deberán cumplir nuevamente con la regulación de los 75 metros.

Por otra parte, las droguerías que obtuvieron una autorización mientras estuvo vigente la Resolución 820 conservarán ese permiso, pues la nueva regla no afecta a los permisos que ya se dieron en el pasado.