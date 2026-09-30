Lucas Murillo podría salir de la clínica en los próximos días: médicos del HIC

El niño Lucas Murillo continúa evolucionando de manera satisfactoria luego de la compleja cirugía cardíaca a la que fue sometido en el Hospital Internacional de Colombia (HIC) de la Fundación Cardiovascular. Según el más reciente parte médico, el menor se encuentra en buenas condiciones y, si mantiene su evolución, podría regresar a casa en los próximos días.

El reporte fue entregado por el doctor Víctor Raúl Castillo, CEO del Hospital Internacional de Colombia - FCV, quien explicó que Lucas se encuentra en el noveno día después de la intervención y permanece en una habitación, donde ya recibe alimentación por vía oral.

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“Lucas está en muy buenas condiciones en su noveno día postoperatorio y ha evolucionado en forma muy satisfactoria”, señaló el médico.

Castillo explicó que el niño continúa utilizando oxígeno suplementario, aunque ha mostrado una mejor respuesta respiratoria y actualmente registra una saturación cercana al 90 %. Además, aseguró que “el propio Lucas manifiesta sentirse bien, en contraste con las condiciones de salud que presentaba antes de la cirugía”, señaló el médico Castillo.



El menor fue sometido a una cirugía de Fontan compleja, con fenestración, procedimiento que se realizó teniendo en cuenta las condiciones en las que llegó al centro médico. De acuerdo con el especialista, el equipo médico optó por realizar esta intervención en lugar de un trasplante cardíaco, con el propósito de preservar esta alternativa para el futuro.

“Se tomó la decisión de hacerle la cirugía de Fontan y no trasplantarlo para preservar el trasplante para más adelante”, explicó Castillo.

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El equipo médico permanece atento a la evolución de Lucas, especialmente a su proceso de anticoagulación y a los controles posteriores a la cirugía.

“Estamos muy contentos con la evolución de Lucas, estamos ya listos a darle de alta en un par de días, esperando su evolución de la anticoagulación, los controles, entre otros”, indicó el CEO del HIC.

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Mientras avanza en su recuperación, Lucas también quiso enviar un mensaje de ánimo a otros niños y personas que, como él, viven con una cardiopatía.

En un video grabado durante su recuperación, el niño se dirigió a quienes considera sus “compañeros de lucha” y aprovechó para agradecer al personal médico que lo ha acompañado durante este proceso.

“Hola, compañero de lucha. Es que saben que yo también tengo una cardiopatía. Yo siempre los he ayudado y ya que aquí es el día de mi corazón, yo quiero darles ánimo y agradecer a todos los médicos”, expresó Lucas.

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El doctor Víctor Raúl Castillo también destacó el caso de Lucas y resaltó que la Fundación Cardiovascular y el Hospital Internacional de Colombia atienden de manera habitual a pacientes con enfermedades cardíacas complejas.