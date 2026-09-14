Salir del hospital y cumplir sueños: la apuesta de del HIC a pacientes pediátricos

Pasar semanas o incluso meses hospitalizados puede significar para los niños y adolescentes dejar en pausa actividades cotidianas como ir al colegio, salir de paseo, compartir con sus familias o disfrutar de espacios propios de su edad.

Para cambiar esa realidad, el Hospital Internacional de Colombia, HIC, puso en marcha “Pequeños sueños, grandes milagros”, una iniciativa de humanización liderada desde el Aula Hospitalaria que busca cumplir los deseos de pacientes pediátricos con estancias prolongadas, siempre que sus condiciones clínicas lo permitan.

La estrategia ya ha permitido que algunos pacientes vivan experiencias diferentes a la rutina hospitalaria. Uno de los casos es el de Elvia, una niña proveniente de La Guajira que permanece hospitalizada por una cardiopatía congénita compleja.

Después de más de un mes de hospitalización, Elvia pudo salir junto a su padre a recorrer algunos sitios de Bucaramanga, con autorización y acompañamiento de su equipo médico.



Durante el recorrido conoció lugares emblemáticos de la ciudad, como el Monumento del Leopardo y la escultura “Mujer de pie”, conocida como “La Gorda” del maestro Fernando Botero, ubicada en el parque San Pío. También visitó la emisora de la Policía Nacional.

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Para la menor y su padre, la actividad representó la posibilidad de compartir unas horas fuera del entorno hospitalario y conocer parte de la ciudad mientras continuaba con su proceso de recuperación.

La iniciativa también hizo posible que otra paciente pediátrica cumpliera su deseo de conocer de cerca el mundo del modelaje. La menor tuvo la oportunidad de acercarse a lo que ocurre detrás de una pasarela junto a Ankara Models.

Desde el HIC explican que cada solicitud parte de una historia diferente y, por eso, el Aula Hospitalaria trabaja de manera articulada con las áreas asistenciales para determinar qué actividades pueden realizarse y bajo qué condiciones.

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La doctora Carolina Gómez Galvis, pediatra del HIC Instituto Cardiovascular, señaló que recuperar actividades propias de la infancia durante una hospitalización prolongada puede contribuir al bienestar de los menores y permitirles relacionarse con sus familias desde espacios distintos a los relacionados con la enfermedad.

A su vez, Yeibys Becerra, líder del Aula Hospitalaria, destacó que permitir que los niños expresen qué quieren hacer les devuelve, en medio de una situación que no eligieron, la posibilidad de tomar decisiones sobre aspectos importantes para ellos.

“Pequeños sueños, grandes milagros” hace parte de otras acciones de humanización que desarrolla el HIC para acompañar a los pacientes durante sus estancias, entre ellas actividades al aire libre, espacios para tomar el sol y salidas dentro de las instalaciones.

El hospital precisa que cada experiencia es evaluada previamente por el equipo médico y se desarrolla teniendo en cuenta las condiciones clínicas y las medidas de seguridad de cada paciente.

La estrategia busca que la atención pediátrica no se concentre únicamente en el diagnóstico y el tratamiento, sino que también tenga en cuenta los gustos, vínculos familiares, intereses y deseos de los niños y adolescentes durante su permanencia en el hospital.