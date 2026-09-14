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Más de 60 estudiantes de colegio en Santander, afectados por falta de agua

Son estudiantes de tres sedes educativas del colegio Forjadores de Carmen de Chucurí, los afectados por la falta de agua.

Institución Educativa Forjadores en Carmen de Chucurí.jpg
Blu Radio. Sin agua sedes de colegio Forjadores en Carmen de Chucurí //Foto: Sindicato de Educadores de Santander
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Una situación crítica por falta de agua potable fue denunciada en tres sedes de la Institución Educativa Forjadores, en el municipio de Carmen de Chucurí, Santander. La comunidad educativa asegura que el suministro no llega de manera suficiente ni oportuna, lo que dificulta las actividades escolares y las condiciones básicas de higiene.

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De acuerdo con el Sindicato de Educadores de Santander (SES), las sedes afectadas son J de Un Mundo Nuevo, H La Unión Colorada y Rancho Chile. En total, más de 60 estudiantes y cinco docentes están enfrentando las dificultades generadas por la falta del líquido.

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Heriberto Delgado Silva, presidente del SES, señaló que, pese a las solicitudes realizadas a las autoridades para garantizar el abastecimiento mediante carrotanques, estos no habrían llegado en los tiempos requeridos.

La situación es especialmente compleja en la sede Rancho Chile, donde, según el sindicato, se entregan alrededor de 1.000 litros de agua para cubrir durante una semana las necesidades de unas 12 personas. El recurso es utilizado tanto para el consumo y la preparación de alimentos como para el aseo y el funcionamiento de los baños.

El panorama es aún más delicado en la sede H La Unión Colorada, donde, según Luz Helena Ramírez, secretaria de Derechos Humanos del SES, “no hay una unidad sanitaria habilitada para que estudiantes y docentes puedan atender sus necesidades básicas”.

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A estas dificultades se suma una situación que podría dejar incomunicada a parte de la comunidad educativa. El puente de acceso a la vereda donde está ubicada la sede J será demolido por obras de reconstrucción, trabajos que tendrían una duración aproximada de tres meses.

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El sindicato advierte que durante ese periodo será necesario garantizar un suministro permanente de agua para evitar que las condiciones de acceso y abastecimiento terminen afectando la continuidad de las clases.

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