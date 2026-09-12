Educación flexible para estudiantes afectados por terremoto: Casa Blu del 12 de septiembre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 12 de septiembre de 2026:



Daniel Rivero, rector del colegio Monterrosales Homeschool , explicó cómo su modelo de educación flexible está apoyando a estudiantes afectados por el terremoto para que puedan continuar su formación aunque sus colegios no hayan reabierto. Señaló que el sistema funciona de manera híbrida, cuenta con cerca de 18.500 videos educativos desde kínder hasta grado 11 y puede utilizarse incluso sin conexión permanente a internet.

, explicó cómo su modelo de educación flexible está apoyando a estudiantes afectados por el terremoto para que puedan continuar su formación aunque sus colegios no hayan reabierto. Señaló que el sistema funciona de manera híbrida, cuenta con cerca de desde y puede utilizarse incluso sin conexión permanente a internet. Diana Bedoya, directora de la Maestría y Especialización en Psicología Clínica de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad de La Sabana , explicó cómo pueden reaccionar niños y adolescentes después de vivir o estar expuestos a emergencias. Entre los más pequeños pueden aparecer pesadillas, mayor apego o regresiones; entre los 6 y 11 años, dolores físicos, problemas de concentración, rabia o culpa; y en adolescentes , pensamientos negativos, alteraciones del sueño o la alimentación y desesperanza.

, explicó cómo pueden reaccionar niños y adolescentes después de vivir o estar expuestos a emergencias. pueden aparecer pesadillas, mayor apego o regresiones; entre los años, dolores físicos, problemas de concentración, rabia o culpa; y en , pensamientos negativos, alteraciones del sueño o la alimentación y desesperanza. Will Cotrino, fundador de Propulsa, explicó cómo funcionan los recursos de capital no reembolsable para empresas y emprendimientos, especialmente como alternativa para negocios afectados por el terremoto. Señaló que gobiernos, alcaldías, organismos internacionales y entidades de cooperación abren convocatorias que permiten financiar proyectos sin que los recursos deban devolverse.

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