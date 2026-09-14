Por incremento de ahorro y lluvias, suspenden por una semana cortes de agua en Medellín

A una semana de haber iniciado los racionamientos nocturnos de agua en el nororiente y centroriente de Medellín, las autoridades anunciaron nuevas medidas producto del seguimiento constante al comportamiento de consumo de los usuarios y el nivel de los embalses que surten los diferentes circuitos de acueducto en la ciudad.

Como principal medida el alcalde Federico Gutiérrez anunció la suspensión de los cortes del líquido al menos hasta el próximo lunes 21 de septiembre cuando se tenga un nuevo reporte.

La decisión se tomó, según el mandatario, teniendo en cuenta un cumplimiento parcial en las metas de ahorro y también las lluvias de los últimos días que han aumentado el nivel de los afluentes.

Según el reporte más reciente entregado por EPM, los hogares abastecidos por el embalse Piedras Blancas ahorraron en promedio 66 litros este domingo, un 74% de la meta establecida; en el embalse La Fe fueron 19 litros por vivienda y en Riogrande II hubo un ahorro de 8 litros.



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"Se logró romper esa tendencia de aumento de consumo, y ya lo que tenemos es ahorro, especialmente en la zona nororiental y centroriental. Se está debiendo mucho ahorro, especialmente en la zona sur y en la zona norte del área metropolitana", argumentó el alcalde.

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Pese a esta determinación que ahora ya mantiene el servicio de acueducto de manera constante para unos 300 mil habitantes de estas zonas de la ciudad, Gutiérrez pidió a la ciudadanía seguir ahorrando agua, pues no desaparecen las posibilidades de racionamiento y aún a la espera de la fase que se prevé más crítica del fenómeno de El Niño.

"No se me relajen, que porque yo diga hoy, no hay racionamiento esta semana, es como si entráramos en modo derroche, no, jamás. Hay que ahorrar, por favor. Pero miren ya cómo se cortó la tendencia, ya no solo de mayor consumo, sino de ahorro", agregó.

Las recomendaciones de las autoridades a la ciudadanía siguen siendo reutilizar el agua lo más posible, así como tener duchas cortas y cerrar las llaves durante el cepillado y el lavado de alimentos.