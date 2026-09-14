Este lunes vuelve a los estrados judiciales Daniel Quintero por caso Aguas Vivas en Medellín

Daniel Quintero vuelve a los estrados judiciales con la reanudación de la audiencia del polémico caso de Aguas Vivas: hoy los abogados del exsuperintendente defenderán por qué el escrito de acusación tiene errores e inconsistencias.

En contados minutos se reanuda la audiencia de nulidad de imputación dentro del polémico caso Aguas Vivas, proceso en el que están involucrados el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y 12 exfuncionarios que estarían involucrados en este enorme caso de presunta corrupción.

La diligencia vuelve a los estrados después de que fuera suspendida por segunda vez el pasado 20 de agosto, cuando la discusión avanzó con la intervención del abogado Alfonso Cadavid, representante de la Alcaldía de Medellín, entidad que se ha constituido como víctima dentro del proceso.

Durante cerca de dos horas, Cadavid defendió la solidez jurídica del escrito de imputación presentado por la Fiscalía General de la Nación y sostuvo que las evidencias y el material probatorio daban validez, por lo que pidió se levantara la nulidad dictada por un juez.



“En lo que tiene que ver con errores sobre las fechas de actuaciones que parecieran ser contradictorias entre unos y otros procesados, yo creo que sí pudo haber alguna imprecisión en algunas de las fechas, eh pero eso no da lugar para declarar la nulidad de la imputación y eso se precisó con las solicitudes de aclaración para quienes querían que esas actuaciones les fueran aclaradas efectivamente”, relató en la audiencia.

Tras la intervención, los abogados defensores solicitaron contar con un tiempo similar para presentar sus argumentos y por ello ese 20 de agosto se decidió suspender nuevamente la audiencia. En este punto la defensa sostiene que el escrito de acusación contiene contradicciones, inconsistencias y errores en las fechas de los hechos.

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Precisamente, en una audiencia anterior, la juez del caso había señalado que el escrito de la Fiscalía General de la Nación no era suficientemente claro y preciso respecto de la participación que habría tenido cada uno de los imputados.

A pesar de las discusiones que se pondrán sobre la mesa este lunes, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, se refirió a la audiencia por uno de los casos más conocidos de la supuesta corrupción en la capital de Antioquia.

“Es el lote que la ciudad recibió gratis y que según la Fiscalía el exalcalde Daniel Quintero movió todos los hilos del poder para devolvérselo a unos privados. Imaginen el negociazo que tenían ahí detrás. Daniel Quintero y 12 de los suyos están más enredados que un berraco con la justicia. La ciudad de Medellín ya fue catalogada como víctima en este proceso”, indicó el concejal Bedout.

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Hay que recordar que el caso de Aguas Vivas se relaciona con presuntas irregularidades alrededor de un lote de propiedad del Distrito de Medellín, por lo que la investigación busca establecer si durante la administración de Daniel Quintero se produjeron actuaciones que habrían permitido beneficiar a particulares mediante decisiones relacionadas con el predio.