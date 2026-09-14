Por millonarias deudas, desde hoy 40 hospitales públicos en Antioquia suspenden atención a Coosalud

La crisis financiera de Coosalud vuelve a encender las alarmas en Antioquia, esta vez porque 40 hospitales públicos del departamento suspendieron la prestación de servicios no urgentes a los usuarios de la EPS, debido a las millonarias deudas acumuladas con instituciones como el Hospital General de Medellín u hospitales en Caucasia, Turbo, Anorí, Necoclí, Amagá, Amalfi, Jericó, Santa Fe de Antioquia o Támesis.

La decisión fue anunciada por la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, que aseguró que las obligaciones de Coosalud con los centros asistenciales se han acumulado durante los últimos meses y ahora las deudas ascienden a 293.000 millones de pesos.

De acuerdo con Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, la medida responde a las dificultades que han enfrentado los hospitales para recibir los recursos correspondientes a los servicios prestados por los centros asistenciales.

"La EPS se comprometió desde la semana anterior a pagarle los recursos correspondientes al mes de septiembre a esos hospitales, y ya han pasado 8 días y la EPS no ha cumplido con estos pacos. Hacemos un llamado urgente para que paguen urgentemente a esos hospitales los recursos pendientes, ya que no tienen con qué pagar la nómina de sus empleados", sostuvo el directivo.



A la crítica situación económica de Coosalud se suman supuestos problemas administrativos que han dificultado establecer soluciones y acuerdos con la EPS, por lo que señalan falta de interlocución efectiva con las instancias nacionales y departamentales para restablecer los servicios.

Entre las dificultades también se indicó que la EPS tiene una alta centralización de los procesos administrativos en Cartagena y el cambio permanente de los agentes interventores ha provocado que hoy en Antioquia los usuarios de Coosalud estén pasando por momentos complicados.

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Sin embargo, la suspensión, no implica el cierre total de los servicios para los afiliados, ya que los 40 hospitales mantendrán la atención de urgencias y aquellos procedimientos cuya interrupción pueda representar un riesgo para la vida o la integridad de los pacientes.

Finalmente, hay que mencionar que, según las cifras de la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, a junio de 2026 la EPS contaba con cerca de 860.000 usuarios en el territorio, por lo que expertos han pedido una solución urgente para evitar mayores complicaciones en la atención de la comunidad.