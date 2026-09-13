Seis menores de edad fueron rescatados por el Ejército en Caucasia, Antioquia

El presidente Abelardo De La Espriella reveló los detalles de un operativo militar en el municipio de Caucasia, Antioquia, durante la mañana del domingo 13 de septiembre.

El mandatario señaló que tras combates entre el Ejército y el ‘Clan del Golfo’ logró recuperar a 7 personas que se encontraban con esta estructura criminal, 6 de ellos serían menores de edad.

Además, aseguró que solicitó que recibieran toda la protección del Estado y que se establezca como llegaron y quienes son los responsables de llevarlos hasta esa estructura.

“Este es el resultado que más importa: 6 menores fueron apartados de las garras de una organización criminal que los estaba utilizando para sus propósitos delincuenciales. He ordenado que reciban toda la protección del Estado y que se establezca cómo llegaron hasta esa estructura y quiénes son los responsables”, dijo el mandatario por medio de un mensaje en su cuenta de X.



¡Los niños no son soldados de los narcoterroristas!



En Caucasia, Antioquia, nuestro Ejército Nacional combatió al Clan del Golfo y logró recuperar a 7 personas que se encontraban con esta estructura criminal. De manera preliminar, 6 de ellas serían menores de edad.



Este es el… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 13, 2026

Durante el operativo militar, el presidente confirmó además que un integrante del ‘Clan del Golfo’ fue dado de baja, se logró la captura de 3 personas y la incautación de cuatro armas largas y una corta.

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“¡Los niños no son soldados de los narcoterroristas!”, agregó De La Espriella.

El mandatario finalmente hizo una advertencia a los grupos armados y les recordó que la instrumentalización de los menores de edad para la guerra es un delito.

“A los criminales les advierto: no toquen a nuestros niños. Quien reclute, instrumentalice o utilice a un menor para la guerra y el delito tendrá a todo el Estado detrás”, concluyó.