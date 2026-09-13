Fiscalía reactiva órdenes de captura contra tres cabecillas del Clan del Golfo tras fin de diálogos

La Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra tres representantes del Clan del Golfo, luego de que el Gobierno nacional diera por terminado el espacio de conversación sociojurídico que mantenía con esta organización armada.

La decisión fue adoptada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, mediante la Resolución 0-0284 del 11 de septiembre de 2026, después de que el Gobierno expidiera la Resolución Presidencial 398, con la que se puso fin al espacio de conversaciones con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC.

Las órdenes de captura fueron reactivadas contra Orozman Orlando Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas; Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura; y Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Jerónimo. Los tres habían sido beneficiados con la suspensión de las órdenes de captura en el marco de los acercamientos y conversaciones entre el Gobierno y esta organización.

Alias Rodrigo Flechas cuenta, según la información conocida sobre su trayectoria, con aproximadamente 13 años de historia criminal dentro de esta organización armada. En ese periodo habría ejercido control sobre zonas del departamento de Sucre.



Otro de los nombres es Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura, quien tuvo un papel visible en la mesa de diálogo del Clan del Golfo con el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. Además, fue integrante del Ejército Popular de Liberación (EPL) y posteriormente pasó a las filas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El tercer nombre es Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Jerónimo, identificado como cabeza política visible del Clan del Golfo. Su presencia en el proceso de paz fue particularmente relevante, pues apareció en Catar durante la firma de compromisos correspondientes a la primera y segunda ronda de conversaciones entre el Clan del Golfo y el Gobierno Petro.

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La decisión de la Fiscalía se produjo después de que el Gobierno nacional pusiera fin al espacio de conversación sociojurídico con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

La Resolución 398 establece que el espacio entre los representantes autorizados del Gobierno y el EGC queda terminado y deroga las resoluciones mediante las cuales había sido autorizado e identificado el proceso.

El documento recuerda que el espacio de conversación había sido autorizado en julio de 2024 y que, posteriormente, en septiembre de 2025, el EGC fue reconocido como Grupo Armado Organizado.

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Sin embargo, la Presidencia concluyó que el proceso no permitió avanzar hacia una ruta concreta de sometimiento.

Según la resolución, no fue posible consolidar una ruta jurídica e institucional clara para materializar el sometimiento a la justicia y definir la situación jurídica de los integrantes del EGC. Además, el Gobierno sostuvo que no contaba con elementos suficientes para acreditar objetivamente la existencia de una voluntad de paz por parte de la organización.

La Fiscalía aclaró que la medida no implica reactivar órdenes contra todas las personas mencionadas en las solicitudes del Gobierno. En otros casos, las órdenes de captura nunca habían sido suspendidas, por lo que no procede una reactivación.