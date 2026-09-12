Caso UNGRD: defensa de Olmedo López denuncia ruptura de la cadena de custodia de un celular

El abogado penalista José Luis Moreno, defensor del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López, denunció el manejo irregular de un celular que, según explicó, fue entregado voluntariamente por su cliente a la Fiscalía General de la Nación en el marco del proceso por el escándalo de corrupción en la entidad.

Moreno aseguró que la defensa recibió preguntas de un medio de comunicación relacionadas con información que haría parte de contenido reservado y que haría parte de las investigaciones que se adelantan en contra de López. Dicha situación que, a su juicio, genera interrogantes sobre el origen, la trazabilidad, la integridad y el contexto de ese material.

“Si se trata de información sometida a reserva, resulta indispensable establecer quién tuvo acceso a ella”, afirmó el abogado por medio de un video.

Olmedo López al inicio del proceso por el escándalo en la UNGRD Foto: captura de pantalla Noticias Caracol.

Según la defensa, al momento de entregar el dispositivo se habrían establecido condiciones sobre el acceso y utilización de la información contenida en el teléfono. Por esta razón, Moreno sostiene que la entrega no podía interpretarse como una autorización ilimitada para acceder, reproducir o divulgar todo su contenido.



“La ley 906 de 2004, particularmente en sus artículos 254 y siguientes, establece reglas destinadas a garantizar la autenticidad, la integridad y adecuada cadena de custodia de los elementos materiales probatorios, además que estas pruebas son el material de reserva de la investigación. La situación es especialmente grave porque una información verdadera, pero fragmentada, puede ser presentada fuera de contexto y terminar construyendo una historia que los propios testigos nunca dijeron”, agregó.

El abogado pidió establecer quién tuvo acceso al dispositivo, quién realizó la extracción de la información, qué copias fueron generadas, cómo fueron preservadas y quién tuvo posteriormente acceso a esos archivos.

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Moreno también señaló que fragmentos de conversaciones, audios, capturas de pantalla o archivos puedan ser presentados fuera de su contexto original, por lo que la defensa sostiene que una información puede ser auténtica pero, si se presenta de manera parcial, podría generar una interpretación diferente a la que tendría el contenido completo.

Asimismo, el abogado llamó la atención sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial, al señalar que actualmente existen tecnologías capaces de editar, reconstruir o conectar fragmentos de información para producir contenidos que aparenten ser originales.

“La verdad judicial no puede construirse con fragmentos filtrados ni con relatos fabricados. A partir de ellos, debe surgir de pruebas auténticas, íntegras y sometidas a la contradicción, y no violentando el régimen penal”, dijo la defensa de López.

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Por ello, pidió que cualquier material que pueda tener incidencia en el proceso penal sea confrontado con su fuente original y sometido a las verificaciones correspondientes.