Vuelven clases en colegio donde se reportó tiroteo en Medellín; habrá medidas especiales

Más de 1.000 estudiantes de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, del barrio Villa Lilliam, en el centro oriente de Medellín, regresarán de manera gradual a las clases presenciales a partir del próximo martes 15 de septiembre, luego del hecho ocurrido en el que un estudiante de 17 años ingresó armado al plantel e hizo varios disparos que generaron temor entre la comunidad educativa.

El retorno se realizará por grados y la programación establece que el martes regresarán los estudiantes de sexto y séptimo; el miércoles será el turno de octavo y noveno; y el jueves retornarán los alumnos de décimo y undécimo. Para el viernes está prevista una jornada lúdica y deportiva, con el acompañamiento del Inder y de diferentes dependencias del Distrito. Sobre el proceso, el alcalde Federico Gutiérrez lamentó lo sucedido y dijo que por ello se debe acompañar a los jóvenes en entornos educativos.

"Yo les quiero decir que para mí es una situación muy triste, que un menor de edad que estaba desescolarizado, que era esa institución educativa, haya entrado con un arma para buscar agredir 1 de de los profesores, es una situación muy delicada. Acá hay un tema de fondo, miren, el tema de los problemas de salud mental, el tema de las adicciones a las drogas", aseguró el mandatario.

Entretanto, el estudiante involucrado permanece recuperándose en el Hospital San Vicente Fundación, luego de ser trasladado desde la Clínica Sagrado Corazón. La Fiscalía deberá determinar las responsabilidades correspondientes por estos hechos.



"Independientemente del resultado, lastimosamente, que genera esta lesión para el joven, pues, este joven, mientras que está en el proceso de salud, pues, también está siendo acompañado por la policía de infancia y adolescencia, quien lleva el proceso también de una eventual judicialización, por lo que al interior del colegio estaba haciendo este joven con un arma de fuego", indicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, este proceso hace parte de las medidas acordadas tras un encuentro con el Ministerio de Educación Nacional y busca recuperar la confianza de estudiantes, docentes, directivos y familias, después de la situación registrada en el colegio.

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Entre las decisiones también está el acompañamiento de la Policía Metropolitana a la docente de artística, quien solicitó que su caso sea evaluado por el Comité de Amenazados para determinar un eventual traslado, ante las versiones que señalan que ella habría sido objeto de intimidación.

De momento, las autoridades anunciaron que continuarán las acciones preventivas en las instituciones educativas, entre ellas las denominadas “requisas pedagógicas”, para evitar el ingreso de objetos peligrosos.