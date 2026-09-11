Profesora que habría sido intimidada por joven en tiroteo de colegio en Medellín pidió traslado

Docente de artística pidió ser trasladada del colegio en el que un joven de 17 años causó un tiroteo en Medellín, tras sentirse intimidada. Más de 1.000 estudiantes retornarán a clases este martes mientras se brindan garantías de seguridad

Tras un encuentro con el Ministerio de Educación Nacional, son varias las medidas que se tomaron para la Institución Educativa Gabriel García Márquez del barrio Villa Lilliam, centro oriente de la ciudad, donde un estudiante entró armado a intimidar a los docentes y al coordinador de este plantel.

La primera es que, ante las versiones de que la intención de Johan Sebastián Ovalle, de 17 años y estudiante de grado 10°, era intimidar a la docente de artística, esta solicitó ante la Secretaría de Educación que su caso sea evaluado por el Comité de Amenazados para ser trasladada de institución.

En diálogo con Blu Radio, la secretaria de Educación, Carolina Franco, sostuvo que también habrá acompañamiento de la Policía Metropolitana ante esta situación.



“La maestra tiene esta información y pues obviamente nos alza la mano como para decir que ante este comentario ella prefiere presentarse pues como al comité de amenazados y este comité lo que hace es evaluar el caso y pues obviamente trasladar la institución educativa por su seguridad. La policía también hará acompañamiento a este caso”, reveló la titular de educación de la ciudad.

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Otra de las determinaciones que se tomó es que los más de 1.000 estudiantes (entre primaria y bachillerato) retornen a clases presenciales, de manera gradual, el próximo martes 15 de septiembre y no el lunes como se había estimado inicialmente. Franco explicó que esto se debe al trabajo psicosocial que se viene adelantando también con maestros, directivos docentes y familias.

“Preferimos que también el lunes tengamos estos 3 días para todo el trabajo que estamos haciendo psicosocial con cada una de las partes y empezar ese retorno gradual el martes. Consideramos que fue lo mejor y fue acordado, tanto con el rector, como con las diferentes secretarías y con el ministerio”, agregó.

De momento, se conoció que el menor de edad fue sometido a una cirugía y se recupera en la Clínica Sagrado Corazón del barrio Buenos Aires.

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Medidas

En cuanto a las medidas correctivas que se puedan imponer, está en manos de la Fiscalía General de la Nación responsabilizarlo por estos hechos, en los que no solo ingresó por una reja al colegio, sino que hizo varios disparos que generaron temor en la comunidad antes de autolesionarse.

Finalmente, la secretaria de Educación pidió a la comunidad no estigmatizar este colegio ni a sus estudiantes, además de señalar que se mantendrán las acciones de prevención junto con la Secretaría de Seguridad, entre ellas, las llamadas “requisas pedagógicas” para evitar el ingreso de objetos peligrosos a las instituciones.

Aseguró que es necesario confiar en las investigaciones y en las directivas de los colegios, con el propósito de fortalecer las medidas de protección y garantizar que los estudiantes puedan regresar a clases en condiciones de seguridad.