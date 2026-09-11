Mujer de 48 años murió en un centro estético de Envigado por complicaciones de salud

Una mujer de 48 años murió en un centro estético de Envigado previo a un procedimiento. La víctima registró un paro cardiorespiratorio antes de que le aplicaran anestesia.

Las autoridades investigan la muerte de una mujer previo a la práctica de un procedimiento estético en una clínica del municipio de Envigado.

Según el reporte policial, la paciente, de 48 años de edad, identificada como Mónica Maritza Saldarriaga, había llegado hasta la institución de salud para practicarse una mastopexia, cirugía estética también conocida como levantamiento de senos.

Sin embargo, una enfermera de la clínica manifestó que antes de que le aplicaran la respectiva anestesia para el procedimiento Saldarriaga reportó un fuerte dolor en su brazo izquierdo y, posteriormente, sufrió un paro cardiorrespiratorio.



Pese a los esfuerzos del personal médico, quienes ejecutaron maniobras de reanimación avanzadas, no lograron salvarle la vida y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Ahora serán los respectivos organismos judiciales quienes determinen las causas del deceso y todos los procedimientos que se llevaron a cabo alrededor de la intervención quirúrgica.

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Las autoridades sanitarias de Antioquia le siguen solicitando a las personas verificar los centros en los cuales se adelantan este tipo de procedimientos, que cumplan con las normas expuestas en la ley.

En Bello y Medellín, han sido varios los centros estéticos que han sido cerrados por evidenciarse que no cumplen con la normativa y ofrecen servicios para los cuales no están habilitados.