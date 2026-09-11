Fuerte vendaval arrasó con el techo de 40 viviendas en el municipio de Anorí, Antioquia

Fuerte vendaval arrasó con el techo de 40 viviendas en el municipio de Anorí y hasta esre viernes no se registran personas lesionadas.

Además, dos escuelas y varias familias damnificadas resultaron en la zona rural, cuyos reportes de afectación continúan consolidándose.

De acuerdo con el alcalde del municipio, Gustavo Silva, los daños en las coberturas y techos se concentraron principalmente en el casco urbano tras un brusco cambio climático, luego de soportar varios días de altas temperaturas y un calor intenso en la región.

“A eso de la mañana empezó un fuerte vendaval con lluvias que destrozó en el área urbana alrededor de 40 viviendas, dos escuelas en el área rural y también algunas familias que apenas nos está llegando el reporte”, aseguró el mandatario local.



Las familias afectadas reportan daños materiales principalmente en cubiertas y pérdidas parciales de enseres, encontrándose a la espera de materiales de construcción para reparar sus hogares.

Frente a la emergencia, el mandatario señaló que, de manera paralela a la atención de los estragos por el vendaval, se adelantan labores de prevención ante la temporada seca y el fortalecimiento de los sistemas de acueducto tanto en el área urbana como rural, debido a los cambios climáticos extremos registrados en las últimas semanas.