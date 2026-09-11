Seis capturados y 120 equipos incautados en megaoperativo contra hurto de celulares en Medellín

Tras un nuevo megaoperativo contra la compra y venta de celulares hurtados en Medellín, las autoridades incautaron más de 120 equipos y capturaron seis personas relacionadas con esta cadena criminal en el centro de la ciudad. 500 policías intervinieron 45 establecimientos comerciales.

Las autoridades en Medellín siguen tras la pista de uno de los delitos que genera mayor preocupación en la ciudadanía: el hurto de celulares y su posterior modificación para la comercialización.

Más de 500 uniformados participaron en la intervención, que permitió inspeccionar 45 establecimientos comerciales y un centro comercial. La operación dejó seis personas capturadas, principalmente por los delitos de receptación y usurpación de derechos de propiedad industrial, mientras que las autoridades recuperaron nueve teléfonos celulares que figuraban como hurtados.

El despliegue también permitió incautar 122 equipos móviles y más de 11.770 elementos entre pantallas, repuestos, terminales y accesorios. Entre los elementos encontrados había además un arma de fuego traumática.



El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, destacó que como parte de las medidas adoptadas durante los procedimientos en el centro de la ciudad, 16 establecimientos fueron suspendidos temporalmente y se impusieron 37 comparendos.

“Con esta operación afectamos en más de 711 millones de pesos la finanzas de la cadena criminal del hurto a celulares en la comuna 10 de Medellín. Los capturados y los elementos materiales que fueron recuperados ya fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, aseguró.

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Bello recordó que tras su hurto, los equipos pueden ingresar a circuitos de comercialización clandestina en los que son revendidos, modificados o despojados de componentes que permiten su identificación.

Por eso, los controles sobre establecimientos dedicados a la venta y reparación de celulares buscan también dificultar que los equipos hurtados encuentren un nuevo mercado.