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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Presidente De La Espriella confirmó la muerte de alias ‘Niche’, cabecilla del Clan del Golfo

Presidente De La Espriella confirmó la muerte de alias ‘Niche’, cabecilla del Clan del Golfo

El mandatario confirmó además la captura de otros tres integrantes del Clan del Golfo durante la operación en Caucasia, Antioquia.

Combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en Caucasia, Antioquia, dejan un muerto.
Combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en Caucasia, Antioquia, dejan un muerto. Foto suministrada.
Por: Mariana Neira
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Actualizado: 13 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la muerte de alias ‘Niche’, señalado como cabecilla de zona de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, durante una operación militar en el municipio de Caucasia, Antioquia.

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Según informó el mandatario a través de su cuenta en X, ‘Niche’ llevaba cerca de siete años dentro de la organización criminal y era señalado de dirigir actividades como extorsiones, secuestros, homicidios, amenazas y acciones contra integrantes de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca.

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La operación fue desarrollada por tropas del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación durante este fin de semana.

Durante el operativo, las autoridades también lograron rescatar a siete personas que permanecían secuestradas por integrantes de esta estructura criminal en Caucasia. Según información confirmada por el mandatario seis serían menores de edad.

Además, fueron incautados cuatro fusiles, una pistola, 873 cartuchos, 18 proveedores, equipos de comunicación y documentación que, de acuerdo con la información entregada por el Gobierno, estaría relacionada con las finanzas de la organización.

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Por otro lado, en medio de la revelación de los resultados operacionales, el mandatario aseguró que en Popayán, Cauca, fueron capturados dos presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.

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De acuerdo con el reporte del presidente, durante el procedimiento fueron incautadas armas, municiones, 13 celulares, una tableta y cinco millones de pesos en efectivo.

Material incautado al Clan del Golfo.
Material incautado al Clan del Golfo. Foto suministrada.

Además, el mandatario también informó sobre una operación en Dibulla, La Guajira, contra integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, que dio como resultado la incautación de un mortero artesanal, ocho granadas de 40 milímetros, 13 artefactos explosivos, municiones, detonadores, equipos de comunicación y dos antenas Starlink.

Con estos resultados, el Gobierno aseguró que mantiene las operaciones contra las estructuras criminales y sus capacidades logísticas y financieras en diferentes regiones del país.

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