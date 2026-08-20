Audiencia de apelación en caso Aguas Vivas: juez aplazó por segunda vez la diligencia

Por segunda vez, la juez 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín suspendió la audiencia de nulidad de imputación en el caso de Aguas Vivas, proceso judicial en el que está enredado el exalcalde de Medellín Daniel Quntero, y en el que la Fiscalía imputo también a 12 exfuncionarios de su administración.

Luego de la intervención por cerca de dos horas de Alfonso Cadavid, abogado de la Alcaldía de Medellín (que se ha venido declarando víctima dentro del proceso), los abogados defensores, de Daniel Quintero y de los otros 12 exfuncionarios, solicitaron a la juez tener el mismo tiempo al momento de exponer cada uno sus argumentos.

En su intervención, el abogado Cadavid defendió jurídicamente el escrito de imputación de la Fiscalía General contra Quintero y los 12 exfuncionarios de su administración, y afirmó que está bien sustentado en cuanto a evidencias y material probatorio, por lo que se debe levantar la nulidad.

“En lo que tiene que ver con errores sobre las fechas de actuaciones que parecieran ser contradictorias entre unos y otros procesados, yo creo que sí pudo haber alguna imprecisión en algunas de las fechas, eh pero eso no da lugar para declarar la nulidad de la imputación y eso se precisó con las solicitudes de aclaración para quienes querían que esas actuaciones les fueran aclaradas efectivamente”, señaló el abogado de la Alcaldía de Medellín en su intervención.



Ante la petición, la juez 22 suspendió la audiencia argumentando que los abogados defensores tienen el mismo derecho en cuanto al tiempo en cada una de las intervenciones, en comparación con la del abogado Cadavid, por lo que programaron la siguiente audiencia para el lunes 14 de septiembre a las 8:30 de la mañana y una segunda para el jueves. 15 de octubre 1:30 de la tarde.

Las dos audiencias tienen como fin que sean aprovechadas por los abogados de Quintero y sus 12 exfuncionarios para que con sus argumentos expliquen porque el escrito de acusación de la Fiscalía General presenta contradicciones, inconsistencias y errores en las fechas en los que presuntamente se presentaron los hechos irregulares.

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Cabe recordar que en la audiencia de nulidad de imputación del pasado 6 de agosto, la exposición del representante de la Fiscalía se centró exponer varios de los apartes del escrito de acusación en los que explica porque presumiblemente el alcalde Quintero y los exfuncionarios habrían actuado para que particulares obtuvieran un beneficio en el caso del lote de Aguas Vivas.

Por su parte, la juez 22 Penal de Circuito de Conocimiento de Medellín señaló que el escrito de la Fiscalía General no es claro, ni preciso, con la forma en que cada uno de los imputados habría participado en los supuestos ilícitos.