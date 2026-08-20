Primer condenado por corrupción del caso Quintero pidió perdón durante lectura de su sentencia

Juan Alberto Cardona, primer condenado por corrupción de la administración de Daniel Quintero pidió perdón por participar en las irregularidades en contratos entre el Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí. El excontador de esta institución lamentó las consecuencias de sus actos durante la lectura de sentencia a 19 meses de prisión

Un particular momento se vivió durante la audiencia de lectura de sentencia contra Juan Alberto Cardona, el excontador y extesorero del Cuerpo de Bomberos del municipio de Itagüí, condenado por corrupción en contratos suscritos con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la administración de Daniel Quintero.

En medio de la diligencia judicial, Cardona, condenado a 19 meses de prisión reconoció la equivocación que cometió en su proceder y se disculpó por las consecuencia que sus actuaciones pudieron tener en medio de las investigaciones que siguen por presuntas irregularidades en seis contratos que suman 18 mil millones de pesos.

"Quiero expresar sinceramente mis disculpas por los hechos relacionados con los documentos en cuestión. Reconozco que lo ocurrido fue una actuación equivocada de mi parte y lamento profundamente las consecuencias que esta situación ha generado para las personas y las entidades involucradas", señaló.



Cardona fue condenado luego de aceptar mediante preacuerdo su responsabilidad en un concurso de falsedades en documento privado.

La investigación estableció que intervino en la elaboración y utilización de al menos 15 documentos falsos, entre ellos cuentas de cobro, que fueron empleados para sustentar pagos con recursos públicos por bienes y servicios que, según la Fiscalía, no habrían sido efectivamente entregados.

“Reconozco que fue una actuación equivocada”: Juan Alberto Cardona, primer condenado por corrupción de la administración de Daniel Quintero pidió perdón por participar en las irregularidades en contratos entre el Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí. #VocesySonidos pic.twitter.com/458pXeFQCc — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 20, 2026

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Sobre las palabras de Cardona también se refirió el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, quien indicó que celebró las primeras decisiones de la justicia sobre los escándalos de presunta corrupción ya denunciados que rodean a anterior administración de la capital antioqueña.

"Le pusieron 19 meses de pena. En nuestro concepto, eso no es nada al robo que le hicieron a Medellín, pero esa persona hace parte de un preacuerdo, que es el que está ya contando todo, que hizo parte del robo que le hicieron al Área Metropolitana en uno de los 666 casos que le hemos entregado a la a las a los entes de control", señaló el mandatario local.

El de Cardona es uno de los cuatro principios de oportunidad y dos preacuerdos que permitirían acelerar las investigaciones y que el próximo 25 de agosto, será imputado Miguel Quintero.